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15.11.2021 10:15
Рубрика: Экономика

Власти готовят меры по сдерживанию цен на сахар и масло

Текст: Нина Егоршева

Минсельхозу, Минэкономразвитию, Минпромторгу и ФАС поручено подготовить предложения по сдерживанию роста цен на сахар и растительное масло. Документ за подписью вице-премьера Виктории Абрамченко был направлен ведомствам 8 ноября.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Вице-премьер попросила представить прогноз по внутренним ценам на указанные продукты с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие, передает РБК. В пресс-службе ФАС и Минэкономразвития изданию подтвердили получение соответствующего письма. При этом в Минсельхозе отметили, что в этом году ожидается рост производства сахарной свеклы и подсолнечника. Полученный урожай позволит обеспечить потребности внутреннего рынка в необходимых объемах.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что российские власти не допустят дефицита продуктов. Он подчеркнул, что в мире сложилась нездоровая тенденция, цены на продукты растут с каждым днем. Однако внутренние цены в России, по его словам, более стабильны. Тем не менее, наблюдается удорожание таких видов продукции как овощи, картошка и мясо.

Экономика Экономика Товары и цены Правительство Вице-премьеры Цены на продукты

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