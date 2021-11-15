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15.11.2021 20:12
Рубрика: В мире

Власти Сеула предложат новую концепцию госуслуг

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
Власти Сеула предложат новую концепцию госуслуг, которая будет реализована через так называемую метавселенную - постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди смогут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары, с помощью технологий виртуальной реальности.
Фото: iStock
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Для этого муниципалитет Сеула закажет разработку онлайн-платформы Metaverse Seoul ("Метавселенная Сеул"). Как ожидается, она будет готова к концу 2022 года, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap. Затем на базе этой виртуальной платформы в три этапа будет создана структура доступа ко всем муниципальным услугам, включая экономику мегаполиса, туризм, культуру, рассмотрение жалоб граждан и так далее. Стоимость проекта составит около 3,3 миллиона долларов.

В 2023 году появится, например, виртуальный офис общей государственной службы, в нем граждане смогут встретиться с официальными лицами-аватарами для консультаций и рассмотрения жалоб. Кроме того, основные туристические достопримечательности Сеула - площадь Кванхвамун, дворец Токсу и рынок Намдэмун - будут представлены в особых "зонах виртуального туризма", а утраченные исторические достопримечательности, такие как ворота Донуимун, окажутся воспроизведены в виртуальном пространстве. Также в виртуальном пространстве будут проходить (наряду с реальным пространством, разумеется) фестивали и праздники, например знаменитый Фестиваль фонарей, что позволит увидеть его по всему миру. "Метавселенная" разрабатывается в соответствии с программой Seoul Vision 2030, представленной мэром столицы О Се Хуном в сентябре. Программа базируется на четырех принципах: город, в котором проблемы жилья, занятости, образования и социального обеспечения решаются структурно; город - глобальный лидер; безопасный мегаполис и город, в котором сосуществуют традиции и современность.

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