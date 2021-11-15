WSJ: Трамп продаст права на отель в Вашингтоне за 375 млн долларов

Компания экс-президента США Дональда Трампа - Trump Organization - договорилась о продаже прав на гостиницу Trump International Hotel, расположенную в центре Вашингтона. Сумма сделки - 375 миллионов долларов.

Такую информацию распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. По их данным, покупателем станет инвестиционная фирма из Майами, которая намерена убрать с фасада имя бывшего американского лидера. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале следующего года, пишет ТАСС.

Здание отеля, расположенное недалеко от Белого дома, было построено более 120 лет назад. Оно находится в собственности правительства, однако может сдаваться в аренду сроком до 100 лет, права на которую Trump Organization и передаст новому владельцу. В годы президентства Дональда Трампа отель был популярным местом сбора республиканцев.