Зачем маркировать искусственные шубы

Бизнес предложил ввести маркировку для искусственных шуб наравне с натуральными. Под видом искусственного меха в Россию ввозят самые натуральные "соболя", что создает неравные условия для добросовестных производителей и импортеров натуральных шуб, поясняют эксперты.

Предложение ввести маркировку отправил в минпромторг Российский пушно-меховой союз, подтвердил "РГ" президент организации Сергей Столбов. Сейчас на рынок активно продвигают изделия из искусственного меха. При этом зачастую называя материал, из которого они сделаны, экомехом.

"Но синтетика никогда не относилась к экологически чистым материалам. Это вводит в заблуждение потребителя. И если использовать слово "мех", то всем на равных условиях", - приводит доводы Столбов.

Эксперт подчеркивает, что изделия из искусственного меха никак не мешают продажам натуральных шуб - это разные ценовые сегменты и покупатели. Но под видом искусственных могут завозиться в Россию контрафактные изделия из натурального меха, ведь в этом сегменте контроль ослаблен. И это уже проблема для российских производителей.

По словам Сергея Столбова, сейчас доля изделий из натурального меха отечественного производства на российском рынке составляет около 20%. "В таких условиях мы тем более должны создавать условия для нормальной конкуренции", - говорит Столбов.

Маркировка позволит покупателям знать происхождение изделий из искусственного меха, контролировать их качество. На примере натуральных изделий можно утверждать, что маркировка позволит хотя бы частично "обелить" рынок. Сергей Столбов утверждает, что Центр развития перспективных разработок (ЦРПТ, оператор маркировки) уже поддержал идею союза. Надеется на одобрение организация и со стороны Минпромторга.

В Минпромторге сказали, что в ведомство регулярно поступают предложения представителей бизнес-сообщества по расширению номенклатуры товаров, подлежащих обязательной маркировке (в том числе товаров легкой промышленности). "Все подобные предложения всегда обсуждаются и прорабатываются со всеми заинтересованными сторонами", - уточнили в министерстве.

Эксперты неоднократно отмечали, что спрос на изделия из натурального меха последние годы снижается. Причин этому несколькои первая - тренд на экологичность и функциональность. Многие известные мировые бренды отказались от использования натурального меха. Кроме того, влияют потепление климата, дороговизна натурального меха на фоне снижающихся доходов граждан.

Но Сергей Столбов утверждает, что сейчас спрос на меховые изделия после падения на 80% в прошлом году из-за локдауна почти восстановился. По итогам 2021 года снижение продаж натуральных шуб если и будет, то небольшим. Отчасти это связано с повышением цен на новую коллекцию на 20-30%. На мировом рынке ощущается дефицит сырья после того, как в Дании забили поголовье норки. Там была обнаружена мутация коронавируса, которая может передаваться человеку, и власти решили уничтожить все поголовье. До этого Дания занимала 25% мирового рынка норковых шкурок и изделий из них, оценивали ранее в Минпромторге.