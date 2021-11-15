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15.11.2021 17:03
Рубрика: Власть

Захарова: США нарастили усилия по дестабилизации положения на Кубе

Текст: Юрий Когалов
В последнее время США нарастили усилия по дестабилизации положения на Кубе, открыто поддерживают протестные движения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Пресс-служба МИД РФ Фото: Пресс-служба МИД РФ
Фото: Пресс-служба МИД РФ

"Констатируем резкое нарастание за последние месяцы линии США на дестабилизацию положения на острове, стимулирование извне протестных настроений, в том числе с опорой на ресурсы социальных сетей", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как обратила внимание Захарова, "высокопоставленные представители американских органов власти, официальные представители США в Гаване выпустили десятки публичных заявлений и "твитов", побуждающих к подрыву существующего в этой стране конституционного строя", "с открыто подстрекательским заявлением выступил госсекретарь США".

В то же время американские политики замалчивают последствия санкционной политики собственной страны в отношении Кубы, игнорируют успехи Гаваны в борьбе с пандемией, внедрение элементов рыночного управления экономикой.

"Явный "внешний след" в организации намеченных выступлений (так называемого марша за перемены, на проведение которого власти не дали своего разрешения - прим. "РГ") - это еще один пример бесцеремонного вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - отметила Захарова. По ее словам, Россия осуждает такие приемы и призывает другие страны не вмешиваться во внутренние дела других государств.

Как подчеркнула представитель МИД РФ, "очень важно избежать публичных провокаций со стороны "мирных демонстрантов", действующих по чужим "методичкам". Захарова выразила уверенность, что простые кубинцы не допустят развития ситуации по негативному сценарию.

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