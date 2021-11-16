Аргентинка вылечилась от ВИЧ благодаря собственной иммунной системе

Женщина в Аргентине стала вторым в истории человеком, чья собственная иммунная система смогла вылечить ее от ВИЧ.

Исследователи назвали 30-летнюю аргентинку, чье имя не разглашается, "пациенткой Эсперанса" в честь города в Аргентине, где она живет. В переводе с английского "esperanza" означает "надежда". У нее был диагностирован ВИЧ в 2013 году. "Мне нравится быть здоровой, - написала в ответ на вопрос NBC News по электронной почте "пациентка Эсперанса". - Мне не нужно лечиться, и я живу так, как будто ничего не случилось".

Соавторы исследования, опубликованного в медицинском издании Annals of Internal Medicine ("Хроника внутренней медицины"), заявили, что это положительное известие способно дать надежду примерно 38 миллионам человек во всем мире, живущим с этим вирусом. По словам ученых, этот результат служит одним из двух доказательств того, что так называемое стерилизующее излечение от вируса, по-видимому, возможно благодаря естественному иммунитету. "Это действительно чудо иммунной системы человека, которая сделала это", - сказал доктор Сюй Ю, иммунолог из Института Рагона в Бостоне, который в партнерстве с доктором Натальей Лауфер, ученым-врачом из института INBIRS в аргентинском Буэнос-Айресе, провел тщательный поиск на предмет любого жизнеспособного ВИЧ в организме "пациентки Эсперанса". "Теперь нам нужно выяснить механизм того, как это произошло, и как мы можем терапевтически повторить это у каждого", - сказал, комментируя результаты исследования, доктор Стивен Дикс, известный специалист по лечению ВИЧ из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Ученые со всего мира вот уже почти четыре десятилетия решают сложную задачу излечения ВИЧ по нескольким направлениям, в том числе с помощью генной терапии. Попытки "убить или вымыть" вирус из его так называемого резервуара или "заблокировать" его в ловушке в клетках, а также терапевтические вакцины, которые могут усилить иммунный ответ организма на вирус, пока не дали результата. На сегодняшний день исследователи успешно вылечили двух других пациентов терапевтическим путем: в обоих случаях это удалось сделать с помощью сложной и опасной трансплантации стволовых клеток. А Лорин Вилленберг, 67-летняя калифорнийка, у которой в 1992 году был диагностирован ВИЧ, была первой пациенткой в истории, чья иммунная система, по заключению ее лечащих врачей, полностью победила вирус. После секвенирования миллиардов ее клеток ученые не смогли найти следов заражения смертельной болезнью.