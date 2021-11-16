Аудиторы посчитали невыплаченные врачам зарплаты из средств ОМС

Для медицинских учреждений нормированный страховой запас - это один из источников, из которых формируется зарплата медработников. Деньги выделяются на основании соглашений, заключенных территориальными фондами ОМС с медицинскими организациями. В первую очередь данная мера поддержки направлена на ликвидацию кадрового дефицита в сфере здравоохранения. Однако по состоянию на 1 июля 2021 года из общего объема предусмотренных средств (18,3 млрд рублей) из федерального фонда обязательного медицинского страхования в территориальные фонды направлено 7,3 млрд рублей или 40% от этой суммы. Медицинскими организациями использовано 0,5 млрд рублей или 2,7% от нее. При этом соглашения заключены с 2042 медицинскими организациями, в 2019 году в проекте участвовало 2803 медорганизации.

Если в 2019 году из планируемых почти 25 тысяч медицинских работников зарплату за счет средств НСЗ получили 9,8 тысячи человек или 39%, в 2020 году - 7 тысяч медработников (27%), в первом полугодии 2021 года - 2,8 тысячи медработников (7%).

"Запланированные показатели не достигнуты, средства расходуются не в полном объеме", - подчеркнула заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова. Так, в 2019 году было использовано только 25% от запланированного объема средств НСЗ, в 2020 году - 15% и по итогам первого полугодия текущего года - всего 2,7%, говорит она.

По мнению Изотовой, в числе причин низкого уровня реализации проекта - недостаточно эффективный механизм планирования и распределения средств НСЗ. "При распределении средств, предназначенных на оплату труда врачей и среднего медперсонала, Фонд не учитывал реальную потребность регионов в медицинских кадрах. Это способствовало снижению эффективности использования средств нормированного страхового запаса", - пояснила аудитор.

Другая причина - недостатки действующих нормативных правовых актов. К примеру, принятый в феврале 2021 года приказ Минздрава (о видах медицинских организаций, которым предоставляются средства НСЗ) лишил часть учреждений первичного звена возможности пользоваться данной мерой поддержки. При этом ранее они принимали участие в программе.

В Счетной палате рекомендовали до 1 апреля 2022 года включить диспансеры, медико-санитарные части, областные больницы в перечень медицинских организаций, которым предоставляются средства НСЗ на софинансирование оплаты труда врачей, и проанализировать причины их низкого освоения.

Проверка также выявила нарушения и недостатки, допущенные при использовании средств НСЗ. В частности, терфонды не соблюдали сроки перечисления средств медицинским организациям, а те в свою очередь не вели раздельный аналитический учет полученных средств и несвоевременно подавали заявки на их предоставление.