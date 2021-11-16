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16.11.2021 20:00
Рубрика: Экономика

"Автодор" получит интеллектуальные системы для беспилотников по льготному лизингу

Текст: Евгений Гайва

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) будет предоставлять интеллектуальные транспортные системы для движения беспилотных автомобилей госкомпании "Автодор" по программе льготного лизинга. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в рамках выставки и форума "Транспорт России".

"Стороны намерены объединить усилия для масштабного внедрения цифровых технологий и реализации инициатив, направленных на импортозамещение радиоэлектронной продукции", - отметили в госкомпании.

Исполнение соглашения будет способствовать достижению целей национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", национального проекта "Безопасные качественные дороги" и государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".

Сотрудничество сторон позволит внедрять на трассах интеллектуальные транспортные системы для движения беспилотных и высокоавтоматизированных транспортных средств, а также создавать  инфраструктуру и центры обработки и управления данными на автодорогах, находящихся в доверительном управлении "Автодора".

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Стороны также планируют совместно участвовать в формировании пула высокотехнологичных проектов и разработке механизмов экономического стимулирования, направленных на обеспечение сохранности автодорог регионального и местного значения.

"Мы готовы разрабатывать финансовые модели новых, прорывных проектов и инвестировать в них на первоначальном, самом сложном этапе. Сотрудничество с ГК "Автодор" еще больше расширит наши возможности по внедрению инноваций, интеллектуальных систем и платформенных решений на транспорте", - отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

"Автодор" активно участвует в создании и расширении международных транспортных коридоров, которые позволяют увеличить скорость логистических перевозок, снизив при этом их стоимость. Взаимодействие с ГТЛК открывает новые перспективы для внедрения передовых разработок в области интеллектуальных транспортных систем, направленных на информационное взаимодействие с участниками дорожного движения", - заявил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

ГТЛК стала участником проекта "Беспилотные логистические коридоры", подписав  соглашение с Минтрансом России на Восточном экономическом форуме-2021. В составе международного проектного консорциума ГТЛК примет участие в запуске автономных грузоперевозок на федеральной трассе М-11 "Нева" до 2024 года.

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