Байден подписал план развития инфраструктуры США на 1,2 трлн долларов

Президент США Джо Байден подписал в понедельник законопроект, предусматривающий инвестиции в размере 1,2 триллиона долларов в развитие инфраструктуры страны. Ранее данный план утвердили палата представителей Конгресса США и сенат.

Как подчеркнул перед подписанием документа Байден, утверждение законопроекта свидетельствует о способности демократов и республиканцев "действовать сообща и достигать успехов". Президент отметил, что этот документ предполагает самые значимые за последние 70 лет вложения в дороги и мосты, а также самые серьезные инвестиции в пассажирский железнодорожный транспорт за последние 50 лет, пишет ТАСС.

Байден пояснил: из-за сокращения ассигнований в инфраструктуру Соединенные Штаты начали терять конкурентное преимущество, а американская инфраструктура уже не считается лучшей в мире. "Это изменится", - заверил хозяин Белого дома. Вице-президент Камала Харрис добавила, что реализация данного плана сделает США более конкурентоспособными и поможет противодействовать изменению климата.

Согласно документу, миллиарды долларов будут направлены на строительство мостов и дорог, модернизацию общественного транспорта, на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней, на систему питьевой воды, обеспечение американцев высокоскоростным интернетом и многое другое.