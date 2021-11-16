Новости

Байден подписал план развития инфраструктуры США на 1,2 трлн долларов 01:35
Рублев обыграл Циципаса на Итоговом турнире АТР 01:14
Для химвойск разрабатывают новую разведмашину с беспилотником 15.11.2021
Лукашенко и Меркель по телефону обсудили миграционный кризис 15.11.2021
Сенаторы предложили маркировать метанол цветом и запахом 15.11.2021
Путин обсудил с Лукашенко транзит газа 15.11.2021
Карпин заявил, что может покинуть сборную перед стыковыми матчами 15.11.2021
Шойгу: Фильм "Небо" показал мужество и самоотверженность наших летчиков 15.11.2021
В Башкирии QR-коды будут требовать при заселении в гостиницы 15.11.2021
Сенатор: Указ Путина поддержит 500 тысяч живущих в Донбассе россиян 15.11.2021
СК проверит видео с истязаниями постояльцев дома престарелых в Мытищах 15.11.2021
ФТС выявила более 55 тысяч тонн товаров с нарушениями из Казахстана 15.11.2021
Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского района 15.11.2021
Задержанных в Польше журналистов RT France оштрафовали 15.11.2021
Цены на газ в Европе выросли на фоне действий "Газпрома" 15.11.2021
Слова польского генерала о возможном вторжении в Беларусь назвали позором 15.11.2021
Макрон изменил оттенок синего на флаге Франции 15.11.2021
"Ростелеком" не выявил сбоев в ходе переписи населения 15.11.2021
Прокурор попросил шесть лет колонии для студентки, сбившей детей в Солнцево 15.11.2021
Путин указал утвердить перечень документов для строительства 15.11.2021
ЦИК Ливии отклонил заявку сына Каддафи на участие в президентских выборах 15.11.2021
Минск: "Звезды седьмого неба" откроют кинофестиваль "Лістападзік" 15.11.2021
Путин поручил выделить еще не менее 500 млрд рублей регионам 15.11.2021
"Автодор" пообещал дорогу от Петербурга до Севастополя без светофоров 15.11.2021
Чак-чак, ряпушка и морошка: Россияне выбрали главные блюда страны 15.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 01:35
Рубрика: В мире

Байден подписал план развития инфраструктуры США на 1,2 трлн долларов

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Президент США Джо Байден подписал в понедельник законопроект, предусматривающий инвестиции в размере 1,2 триллиона долларов в развитие инфраструктуры страны. Ранее данный план утвердили палата представителей Конгресса США и сенат.

Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя

Как подчеркнул перед подписанием документа Байден, утверждение законопроекта свидетельствует о способности демократов и республиканцев "действовать сообща и достигать успехов". Президент отметил, что этот документ предполагает самые значимые за последние 70 лет вложения в дороги и мосты, а также самые серьезные инвестиции в пассажирский железнодорожный транспорт за последние 50 лет, пишет ТАСС.

Байден пояснил: из-за сокращения ассигнований в инфраструктуру Соединенные Штаты начали терять конкурентное преимущество, а американская инфраструктура уже не считается лучшей в мире. "Это изменится", - заверил хозяин Белого дома. Вице-президент Камала Харрис добавила, что реализация данного плана сделает США более конкурентоспособными и поможет противодействовать изменению климата.

Согласно документу, миллиарды долларов будут направлены на строительство мостов и дорог, модернизацию общественного транспорта, на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней, на систему питьевой воды, обеспечение американцев высокоскоростным интернетом и многое другое.

В мире США

Главное сегодня

Путин дал поручения в сфере транспорта. Главное
Роспотребнадзор отметил недельное снижение заболеваемости COVID-19
Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот для жителей
Косачев: Инициатива исключить РФ и Беларусь из международных организаций нелепа
В Кремле объяснили планы повысить цены на водку
Зачем США создают военную группировку у южных границ России
Привитые "Спутником V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября