Байден заявил о поддержке политики "одного Китая"

На завершившихся онлайн-переговорах президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина стороны договорились "продолжать поддерживать тесные связи с помощью различных средств, чтобы вернуть китайско-американские отношения на правильный путь здорового и стабильного развития и принести пользу народам Китая и США, а также народам всего мира", сказано в заявлении МИД Китая по итогам саммита.

Также в нем отмечается, что "главы двух государств считают, что нынешняя встреча была откровенной, конструктивной, содержательной, продуктивной, что способствует улучшению взаимопонимания двух сторон, повышает положительные ожидания международного сообщества относительно китайско-американского сотрудничества, направляет мощный сигнал Китаю, США и всему миру".

На встрече обсуждались политические и экономические сложности во взаимоотношениях двух стран, а также борьба с пандемией коронавируса.

В частности, Байден заявил, что Вашингтон придерживается принципа "одного Китая".

"Президент Байден ясно подтвердил, что США придерживаются политики "одного Китая", а также принципов, на которых она основана. И он очень ясно высказался относительно того, что США заинтересованы в том, чтобы не было односторонних шагов, которые меняют статус-кво между островом и материком, и чтобы поддерживались мир и стабильность в Тайваньский проливе", - заявила на брифинге после переговоров представитель администрации США высокого ранга. Также она отметила, что "представители Белого дома подтверждали это публично ранее в текущем году. Это не то, что США поддерживают".

Си заявил, сказано на сайте МИД КНР, что "если выступающие за независимость Тайваня сепаратистские силы своими провокациями вынудят нас или же они перейдут красную черту, то нам придется принять решительные меры".

При этом Байден "выразил обеспокоенность по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом", сказано в заявлении Белого дома. Также он отметил важность свободного судоходства и безопасных полетов для процветания Индо-Тихоокеанского региона и отметил, что Вашингтон будет выполнять свои обязательства в этой области.

Кроме того, Байден призвал Пекин выполнять условия торговой сделки между двумя странами. Си также заявил, что "Китай и США должны конструктивным образом урегулировать разногласия, чтобы не допустить выхода двусторонних отношений из-под контроля".

По словам Си, "интересы Китая и США глубоко пересекаются, сотрудничество пойдет на пользу обеим странам, а борьба нанесет ущерб обеим сторонам​​​. Планета Земля достаточно велика, чтобы позволить и Китаю, и США развиваться, как по отдельности, так и сообща. Мы должны настаивать на взаимной выгоде, не играть в игры с нулевой суммой". Китайский лидер отметил, что "в ближайшие 50 лет самым важным в международных отношениях станет поиск правильного способа сосуществования для США и Китая".

Также Си предложил двум странам "выступить за создание глобального механизма сотрудничества в сфере общественного здравоохранения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями".