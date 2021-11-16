Беларусь может разместить всех мигрантов в логистическом центре

Власти Беларуси могут разместить всех желающих мигрантов в логистическом центре (товарном складе) площадью 2 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости 16 ноября со ссылкой на высокопоставленный белорусский источник.

Там же будут находиться шесть полевых кухонь Западного оперативного командования Беларуси, которые смогут приготовить еду для всех, находящихся в центре.

Телеграм-канал "Пул первого" сообщает, что президент Беларуси Александр Лукашенко уже дал распоряжение губернатору Гродненской области Владимиру Каранику подготовить логистический центр для приема мигрантов.

В настоящее время часть мигрантов, 150-200 человек, находившихся в районе погранперехода "Брузги" на границе Беларуси и Польши, уходят вглубь Беларуси.