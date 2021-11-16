Безлимитный порог на международные посылки могут снизить

Новости

Минтранс: Проверка QR-кодов в самолетах будет внедрена к февралю 17:05
Сергей Шойгу проверил, как в Воронежской области строят жилье для военных 17:04
Минск привлечет международные организации к расследованию инцидента на границе 16:58
Врио вице-губернатора Владимирской области подозревается в получении взятки 16:54
Портал госуслуг зарегистрировал рекордное число посещений 16:25
Погранохрана Польши заявила о готовности использовать оружие на границе 16:11
Финляндия сохранила ограничения на выдачу виз россиянам 16:07
Нидерланды подтвердили задержание россиянина по подозрению в киберпреступлениях 16:06
Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордных 3,3 млрд долларов 16:04
Министр спорта прокомментировал слова Карпина о возможной отставке 15:54
Мясников назвал продукты, которые могут спровоцировать образование тромбов 15:53
Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис 15:42
Четыре российских суперкомпьютера вошли в топ-50 мирового рейтинга 15:36
Путин обсудит развитие генетики 15:28
Всего одна ложка: популярная приправа поможет снизить холестерин и сахар 15:25
Газовое месторождение на Таймыре назвали именем погибшего главы МЧС Зиничева 15:13
IBU не потребует от привитых "Спутником" спортсменов проходить ПЦР-тестирование 15:11
Диетолог назвала продукты, вызывающие усталость 15:11
Фильм "Разжимая кулаки" получил награду Европейской киноакадемии 15:04
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами 15:03
Минпромторг скорректирует экспортные пошлины на лом черных металлов 14:50
Генпрокуратура пресекла нарушения с тарифами на услуги ЖКХ в 17 регионах 14:31
МИД: Заявления о якобы причастности РФ к миграционному кризису - ложь 14:30
ВС РФ признал законным приговор украинцу Марченко за шпионаж 14:30
Польский полицейский получил серьезное ранение на границе с Беларусью 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 16:43
Рубрика: Экономика

Безлимитный порог на международные посылки могут снизить

Текст: Марсель Салихов (директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ)
На этой неделе Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассматривает вопрос о снижении беспошлинного порога для трансграничной интернет-торговли. Если сегодня пошлинами облагаются почтовые отправления стоимостью от 200 евро, то предлагается снизить этот порог до 20 евро с введением отдельного сбора в 1 евро для всех посылок стоимостью менее 20 евро.

Выигрыш для государства или проигрыш для потребителя

Желание государства вполне понятно. Таможенные пошлины на большее количество посылок из-за границы означает дополнительные доходы в бюджет. По оценкам ФТС, в этом году поступления от таможенных сборов на онлайн товары из-за границы составят около 3 млрд рублей. Введение специального сбора в размере 1 евро означает, что даже с "дешевых" посылок с невысокой стоимостью государство планирует получить свой доход.

Однако итоговый баланс для государства должен учитывать не только поступления, но и затраты на администрирование. Как показывает международный опыт, снижение порога создает предпосылки для занижения таможенной стоимости, а значит таможенные органы понесут дополнительные издержки на проверку поступающих посылок - а это более 215 млн. международных почтовых отправлений и экспресс-грузов. "Почта России" также столкнется с дополнительными издержками на оформление посылок, что приведет к дополнительным расходам от 4 до 12 млрд. рублей ежегодно, в зависимости от сценария развития событий. По нашим оценкам, дополнительные издержки, связанные с администрированием и контролем, могут "съесть" до 30-40% от дополнительных доходов.

В проигрыше окажется потребитель, который столкнется с необходимостью оплачивать дополнительные сборы. Средняя стоимость международных почтовых отправлений (МПО) не превышает 10-15 долларов, более 80% приходится на Китай. Типичным потребителем этих услуг является небогатый житель небольшого российского города (60% заказов). Трансграничный канал позволяет получить многообразие ассортимента по доступным ценам. Снижение порога ударит по кошельку жителей регионов. Зачастую мотивом выбора зарубежных интернет-магазинов является отсутствие таких позиций в ассортименте крупнейших российских сетей и маркетплейсов. Как показывает мировая и практика, при увеличении стоимости трансграничных товаров и сложности процесса уплаты таможенных платежей потребители просто отказываются от покупок

Российский опыт говорит, что снижение беспошлинного порога оказывает значительное влияние на потребительский спрос. В 2020 году наиболее сильное сокращение количества заказов произошло в тех стоимостных группах, которые ранее подпадали под таможенное оформление (200-500 евро). Согласно опросам, половина россиян могут отказаться от заказов в случае введения пошлины в 15% от суммы посылки.

Импортная розница

Одним из аргументов за снижение лимитов является поддержка "отечественного производства" и внутренней розницы, что приносит налоги внутри страны. Трансграничная интернет-торговля в таком контексте выступает как "безбилетник", который, якобы, не вносит справедливый вклад в экономическое развитие страны.

Однако, как показывают расчеты, около 75% непродовольственной розницы товаров повседневного спроса формируются за счет импорта. Эта доля практически не менялась в последние годы, и даже выросла в 2020 году во время пандемии. Основу товарного ассортимента российских интернет-магазинов составляют импортные товары, также преимущественно китайского производства.

В таких условиях снижение беспошлинного лимита означает то, что внутренняя торговля получит дополнительные конкурентные преимущества перед трансграничным сегментом. Изменение структуры рынка в пользу внутренней розницы приведет к росту цен и ухудшит благосостояние потребителей. Цены на внутреннем рынке на товары народного потребления неизбежно вырастут - в условиях снижения уровня конкуренции внутренняя розница повысит цены, увеличивая свою маржинальность.

Общее таможенное пространство в рамках ЕАЭС накладывает свои ограничения. При снижении беспошлинного порога будут создаваться предпосылки не только для занижения таможенной стоимости, но и для "серого" ввоза в Россию через другие страны Таможенного союза. Эффективность и качество таможенного контроля сильно отличаются между странами ЕАЭС, поэтому итоговая результативность от снижения лимита и дополнительные доходы будут определяться самой "слабой точкой" общего таможенного пространства.

Снижение порога может привести к многолетней стагнации объемов трансграничной торговли, что приведет к ухудшению положения не только почтовых служб, но и простых граждан, которые могут столкнуться со снижением доступного товарного ассортимента и ростом цен.

Экономика

Главное сегодня

Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Цены на газ в Европе резко взлетели выше 1040 долларов
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью