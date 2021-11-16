Безлимитный порог на международные посылки могут снизить

На этой неделе Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассматривает вопрос о снижении беспошлинного порога для трансграничной интернет-торговли. Если сегодня пошлинами облагаются почтовые отправления стоимостью от 200 евро, то предлагается снизить этот порог до 20 евро с введением отдельного сбора в 1 евро для всех посылок стоимостью менее 20 евро.

Выигрыш для государства или проигрыш для потребителя

Желание государства вполне понятно. Таможенные пошлины на большее количество посылок из-за границы означает дополнительные доходы в бюджет. По оценкам ФТС, в этом году поступления от таможенных сборов на онлайн товары из-за границы составят около 3 млрд рублей. Введение специального сбора в размере 1 евро означает, что даже с "дешевых" посылок с невысокой стоимостью государство планирует получить свой доход.

Однако итоговый баланс для государства должен учитывать не только поступления, но и затраты на администрирование. Как показывает международный опыт, снижение порога создает предпосылки для занижения таможенной стоимости, а значит таможенные органы понесут дополнительные издержки на проверку поступающих посылок - а это более 215 млн. международных почтовых отправлений и экспресс-грузов. "Почта России" также столкнется с дополнительными издержками на оформление посылок, что приведет к дополнительным расходам от 4 до 12 млрд. рублей ежегодно, в зависимости от сценария развития событий. По нашим оценкам, дополнительные издержки, связанные с администрированием и контролем, могут "съесть" до 30-40% от дополнительных доходов.

В проигрыше окажется потребитель, который столкнется с необходимостью оплачивать дополнительные сборы. Средняя стоимость международных почтовых отправлений (МПО) не превышает 10-15 долларов, более 80% приходится на Китай. Типичным потребителем этих услуг является небогатый житель небольшого российского города (60% заказов). Трансграничный канал позволяет получить многообразие ассортимента по доступным ценам. Снижение порога ударит по кошельку жителей регионов. Зачастую мотивом выбора зарубежных интернет-магазинов является отсутствие таких позиций в ассортименте крупнейших российских сетей и маркетплейсов. Как показывает мировая и практика, при увеличении стоимости трансграничных товаров и сложности процесса уплаты таможенных платежей потребители просто отказываются от покупок

Российский опыт говорит, что снижение беспошлинного порога оказывает значительное влияние на потребительский спрос. В 2020 году наиболее сильное сокращение количества заказов произошло в тех стоимостных группах, которые ранее подпадали под таможенное оформление (200-500 евро). Согласно опросам, половина россиян могут отказаться от заказов в случае введения пошлины в 15% от суммы посылки.

Импортная розница

Одним из аргументов за снижение лимитов является поддержка "отечественного производства" и внутренней розницы, что приносит налоги внутри страны. Трансграничная интернет-торговля в таком контексте выступает как "безбилетник", который, якобы, не вносит справедливый вклад в экономическое развитие страны.

Однако, как показывают расчеты, около 75% непродовольственной розницы товаров повседневного спроса формируются за счет импорта. Эта доля практически не менялась в последние годы, и даже выросла в 2020 году во время пандемии. Основу товарного ассортимента российских интернет-магазинов составляют импортные товары, также преимущественно китайского производства.

В таких условиях снижение беспошлинного лимита означает то, что внутренняя торговля получит дополнительные конкурентные преимущества перед трансграничным сегментом. Изменение структуры рынка в пользу внутренней розницы приведет к росту цен и ухудшит благосостояние потребителей. Цены на внутреннем рынке на товары народного потребления неизбежно вырастут - в условиях снижения уровня конкуренции внутренняя розница повысит цены, увеличивая свою маржинальность.

Общее таможенное пространство в рамках ЕАЭС накладывает свои ограничения. При снижении беспошлинного порога будут создаваться предпосылки не только для занижения таможенной стоимости, но и для "серого" ввоза в Россию через другие страны Таможенного союза. Эффективность и качество таможенного контроля сильно отличаются между странами ЕАЭС, поэтому итоговая результативность от снижения лимита и дополнительные доходы будут определяться самой "слабой точкой" общего таможенного пространства.

Снижение порога может привести к многолетней стагнации объемов трансграничной торговли, что приведет к ухудшению положения не только почтовых служб, но и простых граждан, которые могут столкнуться со снижением доступного товарного ассортимента и ростом цен.