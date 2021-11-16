Более трети россиян надеются получить новогоднюю премию

Новогоднюю премию от работодателя ждут 37% россиян, показал опрос сервиса "Работа.ру".

Среди тех, кто рассчитывает на премию, по 37% собираются потратить ее на новогодние подарки для близких и отложить к накопленным средствам. На отдых премию потратят 11% респондентов, 10% накроют новогодний стол, а 8% планируют купить подарок для себя.

В прошлом году премию получили 28% опрошенных. Большинству (63%) выплатили сумму до 15 тысяч рублей. 35% получили премию до пяти тысяч, 16% - до 50 тысяч, а 7% - более 50 тысяч рублей. Еще 14% отказались раскрыть размер премии, но сказали, что она равнялась их обычному заработку.

Как передает ТАСС со ссылкой на исследование, 40% респондентов остались недовольны размером премии. Опрос проводился во всех округах среди населения старше 18 лет.