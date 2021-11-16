Цены на арабику достигли десятилетнего максимума

Фьючерсы на кофе сорта арабика на Нью-йоркской бирже ICE Futures в середине ноября оставались выше 2,2 доллара за фунт, что является максимумом с января 2012 года, сообщает пишет Trading Economics.

Этому способствовали перебои в поставках. Морозы и засуха уничтожили посевы в Бразилии, обильные дожди ограничили производство в Колумбии, в то время как нехватка грузовых контейнеров сдерживает экспорт из Вьетнама. Кроме того, гражданская война в Эфиопии приведет к дальнейшему ограничению поставок.

При этом Минсельхоз США (USDA) в своем последнем отчете спрогнозировал рост мирового производства и потребления кофе. По данным USDA, складские запасы, контролируемые ICE, сократились на 77 % по сравнению с прошлым годом.

"Цены, вероятно, останутся высокими, поскольку повышенные транспортные расходы, высокая стоимость удобрений и продолжающаяся нехватка рабочей силы снижают прибыль", - прогнозирует издание.

В чашке капучино за 250 рублей в кофейне стоимость самого кофе составляет около 25 рублей. Доля зеленого кофе в цене банки растворимого - около 20%, в зерновом больше. Все это говорит о том, что у общепита и торговли есть резервы, чтобы удерживать цены на кофе, пояснил "РГ" генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

Цены на кофе сейчас, действительно, находятся в повышательном тренде, который продлится еще в течение 2-4 лет. Такие периоды подорожания случаются со всей агропродукцией, не только с кофе. Если товара много на рынке, цены на него низкие, и аграрии перестают возделывать эту культуру. Тогда товара становится меньше - и цены растут. В этот раз на традиционный рост цен накладывается влияние даже не самой пандемии, а резкий рост стоимости перевозок (в 5-6 раз), говорит Чантурия.

Но катастрофы нет, уверен эксперт. В 2012 году, когда цены на кофе были такими же, как сейчас, кофе с рынка не исчез, и люди не перестали его пить. Безусловно, производители и торговые сети будут повышать цены на кофе, но делать это будут с учетом спроса и в разных ценовых сегментах по-разному. Для эконом-сегмента подорожание будет едва заметным - более существенное упрется в спрос, а основную нагрузку примет на себя премиальный сегмент, прогнозирует Рамаз Чантурия.