В этом году Chanel № 5, самому известному аромату в мире, исполнилось 100 лет.

В связи с этим подразделение Chanel Fine Jewelry выпустило коллекцию ювелирных украшений. Ее лейтмотивом стала любимая цифра Коко Шанель - "5".

Она появилась в колье, подвеске, кольце и серьгах. Все они выполнены из белого золота с бриллиантами, которым Шанель посвятила свою первую и единственную ювелирную коллекцию Bijoux de Diamants. Помимо цифры в большинстве украшений используется и форма капли. Коллекция воплощает еще одну важную идею Chanel - свободу носить все так, как хочется: можно сочетать кольца и подвески из разных коллекций, носить колье в коротком и длинном вариантах, а серьги разной формы - вместе или по отдельности.