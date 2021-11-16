Последний год не слишком располагал к путешествиям, но надежда на возвращение этой возможности не покидает никого.

Bvlgari Aluminium GMT. Greenwich Mean Time - "среднее время по Гринвичу", в соответствии с которым в каждом часовом поясе прибавляется то или иное количество часов (см. карту мира). Местное время для путешественника указывает обычная часовая стрелка, его домашнее время - стрелка с треугольником: красный полукруг - дневные часы, синий - ночные.

В начале осени Bvlgari представили сразу две серии часов с функцией GMT, позволяющей следить за временем в разных поясах.

В Aluminium GMT эта полезная функция представлена чуть проще, в виде "второй часовой зоны". В Octo Roma WorldTimer это "мировое время", дающее возможность мгновенного переключения между 24 часовыми поясами и соответствующими им городами.

Octo Roma Worldtimer

Функция "мирового времени" (WorldTimer), представленная в коллекции Octo Roma, по-новому интерпретирует этот жанр. Модель Octo Roma WorldTimer позволяет мгновенно переключаться из одного часового пояса в другой. Это возможно благодаря новому механизму интегрированной конструкции, созданному на часовой мануфактуре Bvlgari в Ле-Сантье.

На циферблате есть две вращающиеся кольцевые шкалы: одна с 24 городами, обозначающими часовые пояса, вторая с 24-часовой шкалой. "Мировое время" настраивается только заводной головкой. Сначала нужно установить название города в выбранном часовом поясе в положение "12 часов". Затем подвести часовую и минутную стрелки, пока они не укажут точное время в этом городе - при этом обратить внимание, чтобы время по 24-часовой шкале тоже соответствовало выбранному месту. После завершения такой настройки часы позволяют определять время сразу во всех часовых поясах мира.

Bvlgari Octo Roma WorldTimer, "мировое время", синяя версия - из стали, черная - из стали с покрытием DLC.

Octo Roma WorldTimer предлагает путешествие по миру "в стиле Bvlgari", а это, в том числе, значит, что на шкале выделены названия тех городов, где компания владеет отелем или планирует его открыть (Москва тоже в этом списке). Сдержанно-элегантная модель Octo Roma WorldTimer в корпусе узнаваемого дизайна диаметром 41 мм предлагается в двух исполнениях: из стали с синим циферблатом или из стали с черным покрытием DLC и черным циферблатом.

Aluminium GMT

В конце 1990-х Bvlgari Aluminium стали первыми люксовыми часами из алюминия - это во многом определило их аудиторию как более молодежную и стоимость как более доступную. Современные модели сохраняют урбанистический и провокативный характер, в том числе новая Aluminium GMT с каучуковым безелем и на ремешке из каучука. GMT - сокращение от "среднее время по Гринвичу", Greenwich Mean Time: в соответствии с ним в каждом часовом поясе прибавляется то или иное количество часов относительно Гринвичского меридиана.

Bvlgari Aluminium GMT.

По циферблату Bvlgari Aluminium GMT легко определить местное время путешественника и время его домашнего часового пояса. Местное время обозначается центральными часовой и минутной стрелками на 12-часовой шкале, без разделения на день и ночь (предполагается, что время суток путешественник определяет сам, просто взглянув за окно). Время же "домашней" страны отображается стрелкой с красным наконечником по внешней 24-часовой шкале циферблата. Шкала разделена на две зоны: красный полукруг - дневные часы, синий - ночные. Все настраивается с помощью заводной головки.