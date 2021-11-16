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16.11.2021 19:11
Рубрика: Общество

Время не умирает

Российская газета - Спецвыпуск № 260(8611)
Премьера фильма "Не время умирать" неоднократно переносилась - и, наконец, состоялась этой осенью.
На руке Джеймса Бонда (Дэниэл Крэйг) часы Seamaster Diver 300M 007 Edition в корпусе из титана и на титановом браслете. "Эти часы невероятно удобны при носке", - заявил актер. На руке Джеймса Бонда (Дэниэл Крэйг) часы Seamaster Diver 300M 007 Edition в корпусе из титана и на титановом браслете. "Эти часы невероятно удобны при носке", - заявил актер.
На руке Джеймса Бонда (Дэниэл Крэйг) часы Seamaster Diver 300M 007 Edition в корпусе из титана и на титановом браслете. "Эти часы невероятно удобны при носке", - заявил актер.

Лента оказалась богатой на юбилейные цифры: помимо того, что она стала 25-й серией бондианы, еще и часовая компания Omega отметила 25-летие своего сотрудничества с Джеймсом Бондом, начавшееся с "Золотого глаза". Роль "агента 007" в пятый и последний раз исполнил Дэниел Крейг. Часы, которые он носит на протяжении всего фильма, создавались при его непосредственном участии.

Легкие и прочные
Omega добавили к часам Aqua Terra секундный циферблат для ценителей времени

Внимательный зритель заметит в фильме не одну, а целых три модели Omega. У Джеймса Бонда (Дэниела Крейга) - часы в корпусе из легкого титана Seamaster Diver 300M 007 Edition. Новая "агентесса 007" Номи (Лашана Линч) появляется с Seamaster Aqua Terra диаметром 38 мм с черным циферблатом и черным ремешком NATO, а Манипенни (Наоми Харрис) - с De Ville Prestige диаметром 27,4 мм на кожаном ремешке зеленого цвета.

И все же основной интерес любителей часов прикован именно к модели главного героя. Во время ее создания специалисты компании Omega поддерживали тесные контакты с Дэниелом Крейгом, давним коллекционером часов и амбассадором компании. Его рекомендации, как и история самого Джеймса Бонда - морского офицера, подводника и просто элегантного джентльмена, - существенно повлияли на то, как выглядят часы в финальной версии.

Было решено, что неотъемлемым аксессуаром секретного агента должны стать часы легкие и прочные - поэтому материалом для корпуса и браслета был выбран титан Grade 2. Браслет особого плетения, называемого "миланским", смотрится очень элегантно и говорит о том, что герой знает толк в красивой жизни. Впрочем, при необходимости браслет может быть сменен на тканевый полосатый ремешок NATO. "Эти часы невероятно удобны при носке", - заявил сам Дэниэл Крейг.

Часы винтажного вида в стиле милитари были пожеланием Дэниела Крейга. Ретродетали реализованы через цветовую гамму: песочный, как будто ржавый, оттенок на темном циферблате.

Сознательно был выбран винтажный вид (ибо сам герой уже не молод) и темные "запыленные" оттенки. Циферблат темно-коричневого цвета, называемого "тропическим", и безель сделаны из алюминия - тоже легкого по весу металла. Традиционные элементы - дайверская шкала, черненые стрелки и часовые метки, покрытые винтажным люминесцентным составом Super-LumiNova. Модель придумана как инструмент для решения боевых задач - поэтому выдержана стиле милитари.

Новые часы Джеймса Бонда в легком и прочном корпусе из титана выглядят как инструмент для решения боевых задач

Рейнальд Эшлиманн, президент и CEO компании Omega, считает, что с каждым новым фильмом спецагент становится резче и мрачнее - и это повлияло на дизайн моделей: в "Казино Рояль" Дэниел Крейг носил элегантные часы Seamaster 300 с синим циферблатом, в "Спектре" они стали темными и более строгими, а в последнем фильме и вовсе выполнены как часы бывшего подводника. Это было пожеланием самого актера: "Дэниел Крейг заговорил о военных, но при этом легких часах, поэтому мы решили обратиться к титану. Кроме того, ему понравилась идея винтажных деталей, которые могли бы придать часам классический вид, что удалось реализовать через цветовую гамму", - объясняет Рейнальд Эшлиманн, имея в виду индикаторы песочного, как будто ржавого, оттенка и темный циферблат.

Антимагнитный механизм

Часы разработаны специально для фильма, но это не реквизит и не бутафория - поэтому модель оснащена инновационным часовым механизмом с автоподзаводом Omega Co-Axial Master Chronometer Calibre 8806. И механизм, и полностью собранные часы выполнены по наивысшим для швейцарской часовой индустрии критериям точности, функциональности и устойчивости к воздействию магнитных полей силой 15 000 гаусс - об этом говорит сертификация Master Chronometer. Запас хода механизма - 55 часов.

Выбор Джеймса Бонда

Джеймс Бонд носит часы Omega начиная с 1995 года - с фильма "Золотой глаз". Тогда за выбор часов для агента 007 отвечала художница по костюмам и лауреат "Оскара" Линди Хемминг: "Я была убеждена, что Бонду - морскому офицеру, аквалангисту и элегантному джентльмену - лучше всего подойдут часы Seamaster с синим циферблатом". Именно такую модель, Seamaster Quartz Professional Diver 300M, мы и увидели на руке Пирса Броснана, тогдашнего Бонда.

Бонд в исполнении Крейга носит Omega c 2006 года, когда вышел фильм "Казино Рояль", в котором супершпион обыгрывает за покерным столом злодея Ле Шиффра. В этом фильме у героя две модели, причем обе уже с фирменными коаксиальными механизмами - Seamaster Diver 300M с синим циферблатом (в сцене в поезде с Веспер Линд) и Planet Ocean 600M с черным циферблатом на каучуковом ремешке.
От астронавтики до Джеймса Бонда: Omega поразила разнообразием новинок

В насыщенной событиями начальной сцене "Кванта милосердия" (2008) мы видим автомобильную погоню по Италии: Джеймс Бонд, руку которого украшает Seamaster Planet Ocean 600M с черными циферблатом и безелем, несется по шоссе вдоль озера Гарда на своем Aston Martin DBS.

В фильме "007: Координаты "Cкайфолл" (2012) во многих запоминающихся сценах, включая драматичную погоню на мотоциклах по улицам Стамбула, агент полагается на дайверские часы Planet Ocean 600M и на чуть более элегантные, с синим циферблатом и полосатой отделкой, Aqua Terra. В обеих моделях - коаксиальные механизмы Omega.

И в фильме "007: Спектр" (2015) Бонд тоже чередует две модели. На нем Seamaster 300 Spectre с круглым наконечником секундной стрелки и - впервые - на ремешке NATO. Другая модель - Aqua Terra 150m, сертифицированный хронометр с синим лакированным циферблатом и механизмом Master Co-Axial Calibre 8500. Она отсылает к службе Бонда на флоте и к богатому морскому наследию Omega.

Впрочем, часы Omega для Джеймса Бонда не просто аксессуар. Например, в "Спектре" они помогли ему выбраться из плена Франца Оберхаузера, сыграв роль детонатора, в других фильмах в них были встроены лазерные установки, светодиодные индикаторы и даже саперный крюк. Правда, глава Omega Рейнальд Эшлиманн уверяет, что в бутики поступают ровно такие же модели, какие мы видим в кино: "Часы Omega, которые Джеймс Бонд носит в фильмах, - это те модели, которые продаются в наших бутиках. Очевидно, что они не поставляются с бомбами и гаджетами, но я уверен, что большинству клиентов они и не нужны".

Фото: Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition.

Для зрителей

Модель Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition выпущена неограниченной серией в корпусе диаметром 42 мм. Существуют две версии: с браслетом особого плетения из титана (с инновационной регулируемой застежкой) или с полосатым ремешком NATO темно-коричневого, серого и бежевого цветов с гравировкой "007" на шлевке.

На задней крышке выгравированы цифры, соответствующие формату часов для военнослужащих, водостойкость модели и знаменитый номер агента.

Благодаря использованию обновленного выпуклого сапфирового стекла новая модель выглядит тоньше стандартных моделей Seamaster Diver 300M. Каждый экземпляр поставляется в футляре коричневого цвета и получает полную пятилетнюю гарантию от Omega.

К модели Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition прилагается мягкий футляр для путешествий.
Повороты сюжета

Действие фильма "Не время умирать" начинается с того, что Джеймс Бонд, покинув службу, уже пять лет живет в свое удовольствие на Ямайке. Но прошлое ожидаемо его настигает: давний друг из ЦРУ просит о помощи. Бонд соглашается и оказывается в центре очередного международного заговора.

Шпиону нужно спасти похищенного ученого. Наряду с идеальным смокингом и неизменным автомобилем Aston Martin (вообще-то в фильме их у Бонда целых четыре) для этой непростой миссии бывшему агенту 007 по-прежнему нужны часы Omega Seamaster. Это уже девятый фильм бондианы с участием швейцарской часовой марки.

Общество Ежедневник Образ жизни

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