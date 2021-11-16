Читать редкие книги, познавать искусственный интеллект и сохранить здоровье

Больницы в России получили новое высокотехнологичное оборудование. В приложении "Свет" Национальной электронной библиотеки появились книжные памятники, теперь их может прочесть любой желающий. Подробнее о том, как нацпроекты помогают улучшить жизнь граждан читайте в материале "РГ"
В России прошла образовательная акция "Урок цифры"
Во всероссийской образовательной акции "Урок цифры" по теме "Искусственный интеллект в образовании" приняло участие несколько миллионов пользователей. Она проходила в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".
В Белгородской области к проекту присоединились около 40 тысяч школьников. В регионе цифровое образование ввели в качестве дополнительной дисциплины с первого класса. Для этого закупили сотни планшетов и ноутбуков. А в распоряжении учеников школы "Луч" в Белгороде "говорящий" глобус и масса других цифровых учебных материалов. Здесь открыт IT-куб, где занимаются дети, которые хотят стать программистами.
Как отметили в школе, тема искусственного интеллекта оказалась интересна в рамках "Урока цифры" не только в прикладном плане. Дети, например, интересовались, может ли искусственный интеллект проверить контрольную. Оказалось, и это реально.
В Оренбурге в формате видеоконференции прошло открытое занятие с участием министра цифрового развития и связи региона Дениса Толпейкина и ведущего методолога "СберКласса", учителя "Новой школы" Дмитрия Нестеренко.
Ребята - школьники 10-11 классов - говорили с экспертами не только о возможностях искусственного интеллекта, но и о перспективах его внедрения в школах области. "Ребята смогли задать вопросы спикерам - в том числе такие, на которые я, как учитель, не могу им ответить, - рассказала преподаватель информатики оренбургской гимназии N 1 Ольга Антипова. - В частности, не будут ли заменены педагоги в образовании на искусственный интеллект?" Спикеры успокоили - не будут. Задача роботов - облегчить людям, в том числе и учителям, бумажную работу.
Завершился урок онлайн-викториной. Десять победителей получили призы. А Денис Толпейкин призвал ребят активнее привлекать к изучению тем "Урока цифры" родителей: "Часто даже взрослые не представляют, как изменится наша жизнь в ближайшие годы".
Кстати, за три года дети, родители и учителя обратились к цифровым урокам, доступным на сайте проекта, почти 40 миллионов раз.
Нацпроект помог ускорить строительство домов и дорог в регионах
Улучшить самый дорогостоящий процесс - бетонирование - удалось сахалинским застройщикам. У фирмы "ЛИГО-дизайн трейдинг" на него приходится 30 процентов выручки. Выработка на пилотном потоке выросла в 2,7 раза. "Для начала отладили процессы на строительстве четырехэтажного жилого дома. Мы должны были закончить его в августе 2022 года, а сможем сдать уже в этом декабре", - рассказала руководитель проектного бюро кампании Наталья Нештак. Вместе с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) выяснили, где теряли время. Теперь бетонирование занимает не 50, а 20 дней.
"Запустили домостроительный комбинат, - сообщила Наталья. - Это позволит возводить на Сахалине панельные дома. На каждый при соблюдении всех ГОСТов и норм потребуется всего три-четыре месяца".
"Казанский домостроительный комбинат" в Татарстане участвует в нацпроекте с 2019 года. Первым результатом стало ускорение выпуска стеновых панелей. А теперь комбинат получил льготный кредит на модернизацию производства железобетонных изделий (ЖБИ). Предприятие сможет нарастить выпуск ЖБИ на треть.
Производительность труда вырастет на 30 процентов. "С нашей новой продукцией можно строить новые типы домов любой этажности со свободными планировками и обновленными архитектурными решениями", - сообщил директор комбината Андрей Некрасов.
Среди участников нацпроекта - и кампания "ТамбовСтройМеханизация". Более 70 процентов выручки ей приносит ремонт и содержание дорог. Вместе с экспертами ФЦК тамбовчане проанализировали, как идет эта работа на 350-километровом участке трассы Москва - Волгоград. И сократили время обслуживания с 40 до 28 часов. Оказалось, рабочие часто простаивали: все вместе ездили заправлять машину, ждали прогрева эмульсии, которой заделывают мелкие повреждения на асфальте. "Один человек работает, двое сидят за рулем, третий стоит с флажком", "Во время разгрузки КамАЗа работают четверо, пятый стоит" - такие наблюдения заставили перестроить процессы и детально прописать обязанности каждого сотрудника. В итоге за полгода экономический эффект составил 500 тысяч рублей.
Впечатляющие результаты и у Красноярского "ПК ДСУ". Здесь сократили срок производства асфальтобетона в 15 раз. Теперь будут в год дополнительно выпускать до 90 тысяч тонн, зарабатывая 400 миллионов.
В приложении Национальной электронной библиотеки появились оцифрованные книжные памятники
Например, на сайте библиотеки появился единственный в России экземпляр "Великопостных проповедей" 1497 года. Как в Астрахань попал этот сборник Джованни Аквиланского, изданный в Италии, неизвестно. Инкунабула (книги, выпущенные до 1500 года) хранилась в монастыре немецкого городка Рот. В Астрахани находятся три книги из него.
"К нам эти издания привез, скорее всего, кто-то из иерархов, видимо служивший на границе с Европой и возглавивший затем Астраханскую епархию", - рассказала "РГ" научный сотрудник отдела редких книг и книжных памятников Астраханской областной научной библиотеки имени Н. К. Крупской Зоя Малометова. На руки "Великопостные проповеди" не дают. "Да это и не нужно,- говорит Зоя Малометова. - Книга интересна лингвистам, теологам, биографам, специалистам по книгопечатанию". Они могли увидеть инкунабулу, только приехав в Астрахань. Теперь этого не надо. Электронная книга передает даже желтизну старинных страниц.
Оцифровывают получившие статус книжных памятников издания и в Пермской государственной краевой библиотеке имени Горького. Одним из них стала "Триодь постная и цветная с евангельскими стихирами на крюковой ноте". Эта рукопись датируется второй половиной XVII. "Книга уникальная, - отметила завотделом редких книг краевой библиотеки Марина Шпакова. - Всего же благодаря нацпроекту "Культура" мы уже оцифровали более ста рукописей".
В отделе редких книг краевой библиотеки хранится более 18 тысяч различных произведений, многие из них, как правило рукописи, написанные в старообрядческих общинах.
Как дети осваивают новые технологии в "Кванториумах"
"График работы приходится все время корректировать, - рассказывает директор Оренбургского областного детско-юношеского многопрофильного центра Маргарита Лытнева. - Сегодня в планах стоял Бугурусланский район, но там ввели карантин, и мы поехали в Матвеевский. В дальние районы выезжаем в три-четыре часа утра".
"Кванториум" - это мини-мастерская, лаборатория на колесах. Приезжают, подключают оборудование, настраивают лазерный станок, 3D-принтеры. "Для сельской глубинки каждый приезд "Кванториума" - событие, - продолжает Маргарита Лытнева. - Нам одна мама рассказывала: "Мне ребенок звонил, взахлеб рассказывал, как интересно было. Хвалился, что увидел шлем виртуальной реальности. А спецочки примерить не успел... Ждет вас".
Когда школы ушли на дистант, дополнительное обучение продолжилось на базе платформы Discord. Создали сайт, странички в соцсетях.
Обучение состоит из трех модулей - вводный, углубленный и проектная деятельность. И многие проекты, которые защищают дети, созданы вовсе не забавы ради. Например, в Илекском районе ребята спроектировали стелы, посвященные первому полету в космос.
В Карелии первый в республике школьный "Кванториум" открылся в Петрозаводске, в микрорайоне Кукковка. Расположился он на трех этажах средней школы № 2. Однако посещают его не только 800 ее учащихся, но и юные исследователи из других школ. "Кванториум" снабдили самым современным оборудованием. Это и 3D-принтеры, и конструкторы для сборки автомобильных моделей на солнечной энергии, и запчасти для занятий робототехникой, и многое другое.
Как рассказали в технопарке, его возможности будут использовать не только для углубленного изучения предметов, но и для подготовки ребят к участию во всероссийских конкурсах. В школьных технопарках, которые продолжат создавать в Карелии, ребята будут изучать материалы по направлениям "Наноквантум", "Промробоквантум", "Хайтек", "Энерджиквантум", "IT-квантум" и другим.
В рамках нацпроекта "Образование" по всей стране открыто уже 135 детских технопарков "Кванториум". А к 2024 году их количество достигнет 359, в том числе 224 на базе школ.
Первый на острове
В Южно-Сахалинске в рамках нацпроекта "Образование" создан первый на острове школьный детский технопарк "Кванториум".
"Новые направления дополнительного образования теперь доступны для детей из отдаленных районов", - отметила директор школы № 31 Татьяна Бережная, на базе которой создан технопарк. Важная деталь - это первый в регионе школьный "Кванториум".
Физику, химию, биологию ученики 31-й школы изучают в современных аудиториях технопарка, оснащенных высокотехничным оборудованием по профилю "Био". "Кванториум" поможет развить у детей инженерно-технические навыки в учебно-исследовательской лаборатории биосигналов. А также в нанолаборатории, где можно синтезировать, модифицировать и изучать материалы на микро- и наноуровнях. Третий технологический профиль - "Робо" - посвящен робототехнике.
"Родители заранее выстраивают для своих детей образовательные маршруты. И наш "Кванториум" будет им в этом серьезным подспорьем, например, для поступления в медицинские вузы", - заметила Татьяна Бережная.
В Ульяновской области до конца года приведут в порядок около 130 км дорог
Ремонтируют само покрытие, устанавливают светофоры, наносят разметку. Приведение дорог в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автодороги" дает результаты. По итогам 9 месяцев в регионе зарегистрировано снижение количества погибших в ДТП на 24,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
У трассы Казань - Шемордан все это еще впереди. Трасса проблемная. "Здесь случается серьезные аварии, - рассказала Миляуша Усманова, жительница поселка Званка, рядом с которым проходит дорога. - Наши дети ходят в школу. Им каждый день приходится перебегать дорогу, чтобы сесть на автобус. Страшно!" С появлением переходов проблема решится, уверяют специалисты.
Реконструкция трассы Казань - Шемордан в Татарстане идет полным ходом. Она входит в опорную сеть автомобильных дорог РФ. Это направление сейчас очень востребовано в связи с бумом индивидуального и малоэтажного строительства.
Также через реконструируемый участок проходит дорога к жилому комплексу "Царево Village". Помимо обновления дорожного полотна, предусмотрено строительство мостового перехода через реку Нокса, создание нескольких надземных пешеходных переходов и шести автобусных остановок. Миляуша Усманова очень ждет завершения работ. И не она одна.
В Татарстане в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" в 2021 году продолжается реализация нескольких масштабных проектов. Работы в общей сложности охватили 217 километров дорог.
Близится к концу строительство и Большого казанского кольца - автомагистрали, обеспечивающей пропуск и перераспределение транспортных потоков на подходе к центральной зоне города. Она освободит улицы от излишнего транзита, позволит без пробок добираться горожанам на общественном транспорте до железнодорожных вокзалов и автовокзалов, облегчит выезд на федеральные трассы Казань - Оренбург, М-7 "Волга". Еще одна значимая для столицы Татарстана дорога строится в Кировском районе города - от улицы Несмелова до трассы М-7 "Волга" через жилой комплекс "Серебряный бор". Она снизит нагрузку на Горьковское шоссе, по которому огромный поток казанцев въезжает и выезжает из города.
Справка "РГ"
На 10 процентов сократилось за девять месяцев 2021 года общее количество дорожных аварий в российских регионах по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (по данным ГИБДД). Повышение безопасности дорожного движения - одна из важнейших задач дорожного нацпроекта. К 2030 году риск гибели на российских трассах должен снизиться в 3,5 раза.
Региональные больницы получили новое высокотехнологичное оборудование
В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионы поступает современное оборудование, благодаря которому растет не только количество выявленных сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии, но и пациентов, благополучно вернувшихся к нормальной жизни.
Ультразвуковой скальпель за 5,8 миллиона рублей получила и Омская больница скорой медпомощи № 1. Нейрохирурги теперь могут проводить сложные операции по удалению аневризм, опухолей головного и спинного мозга малоинвазивным методом.
"Две операции мы уже провели, - рассказал "Российской газете" врач-нейрохирург Баир Сынгеев. - У пациентов были обнаружены доброкачественные новообразования головного мозга. В месяц пять-шесть человек попадают к нам с таким диагнозом".
Отделение нейрохирургии больницы входит в структуру регионального сосудистого центра, где оказывают экстренную помощь больным с инфарктами и инсультами. В этом году по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" больница получила оборудование более чем на 116 миллионов рублей.
А в Волгограде сосудистый центр создали на базе областной клинической больницы № 1. За полгода там получили помощь более 500 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Среди них - и 17-летний юноша, который упал с турника и ударился головой. КТ показало нарушение целостности сосудов, была выявлена аневризма на важных артериях. Врачи приступили к срочной операции. Она шла три часа. После нескольких дней в реанимации юный волгоградец пошел на поправку. Сейчас он проходит курс реабилитации.
В планах - увеличить в Волгоградской области число таких центров до пяти в разных районах. До 2024 года в регионе хотят направить на медицину более 15 миллиардов рублей.