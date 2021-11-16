Читать редкие книги, познавать искусственный интеллект и сохранить здоровье

С 40 до 28 часов сумели сократить тамбовские дорожники время обслуживания своего участка трассы "Москва - Волгоград". И это без потери качества. Просто они разобрались, на чем впустую теряли рабочие часы. Например, теперь водитель, который раньше отдыхал, пока операторы соберут мусор, тоже не сидит без дела. Не ждут по часу и рабочие прогрева эмульсии, которой заделывают мелкие повреждения на асфальте. Фото: РИА Новости