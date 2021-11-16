Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области, чтобы взыскать 4 цента

Городской районный суд города Коростень Житомирской области на Украине вынес постановление о привлечении владельца Facebook Марка Цукерберга к рассмотрению дела о возмещении морального ущерба на сумму 1 гривна или 0,04 доллара (4 цента). Об этом сообщает издание Житомир.info.

Вызов Цукерберга в горсуд Коростеня связан с иском, поданным около двух лет назад мэром города Овруч Иваном Корудом. Последний просил удалить из Facebook комментарий, оставленный одним из основателей Овручской районной партийной организации "Свобода" Алексеем Кравчуком. Также мэр просил признать опубликованную информацию ложной и унижающей честь и достоинство. Кроме того, Коруд просил опубликовать в Facebook опровержение и взыскать с Кравчука 1 гривну за моральный ущерб и судебные издержки.

Рассмотрев дело 19 октября 2021 года, городской районный суд Коростеня постановил привлечь к участию в качестве соответчика Марка Цукерберга, владельца Facebook Inc., резидента США, зарегистрированного по адресу Willow Rd, Menlo Park, CA, 94025, US.