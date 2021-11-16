Дакота Джонсон обвинила Хичкока в домогательствах к ее бабушке

32-американская актриса Дакота Джонсон, Анастейша Стил из "серой" кинофраншизы, заклеймила деспотом и абьюзером умершего в 1980 году британского и американского режиссера и сценариста Альфреда Хичкока.

Гневные реплики артистки прозвучали на подкасте THR Awards Chatter, где Дакота заявила, что выдающийся кинематографист разрушил карьеру ее бабушки - после того, как она отказала Хичкоку в интиме.

Бабушка Дакоты - актриса Натали Кей "Типпи" Хедрен, дебютировавшая в 1963-м ролью Мелани Дэниелс в "Птицах", после снявшаяся в "Марни", в "Графине из Гонконга", далее почти на двадцать лет пропавшая с экранов.

Не секрет - после "Марни" Типпи наотрез отказалась от дальнейшего сотрудничества с Хичкоком, хоть он и предлагал активно, что режиссера оскорбило. И разобиженный Альфред употребил влияние, чтобы навредить несчастной, как считается.

Дакота это охотно подтверждает, назвав и причину демарша бабушки - она якобы отказалась спать с режиссером, и он начал ей усиленно мстить.

При этом ранее Типпи, которой сейчас 91 год, опубликовала мемуары, где изложила, как именно Хичкок ее домогался - произошло безобразие во время работы над "Марни" и, по словам Типпи, всё это было "каким-то уродливым извращением".

Отметим: в 2012-м вышел телевизионный фильм "Девушка", посвященный данной истории. Типпи в нем сыграла Сиенна Миллер, Хичкока - Тоби Джонс.

Ранее умершего в 2020 году Кирка Дугласа обвинили в домогательствах к погибшей в 1981 году актрисе Натали Вуд.