До 2024 года доля пассажирских авиарейсов, "минуя столицу", должна достичь 51,3 процента в общем объеме внутренних перевозок. И к этому должны быть готовы региональные аэропорты.

Аэропорт Ремезов в Тобольске (население - около 100 тысяч человек) способен принимать боинги и аэробусы. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Запланирована реконструкция 68 объектов в 66 аэропортовых комплексах России. По данным Росавиации, только в этом году на реконструкцию и строительство аэропортов направят 36 миллиардов рублей, из них на Дальний Восток уйдет 19,7 миллиарда.

В прошлом году было завершено 32 мероприятия по реконструкции аэродромных комплексов. По данным Росавиации, закончили строить ВПП в аэропортах Хабаровск, Оссора, Соловки, Великий Устюг. Полностью завершили реконструкцию объектов аэродромной инфраструктуры в аэропортах Норильск, Челябинск, Минводы, Верхневилюйск, Тура, Диксон. Дооборудовали аэропорт Гагарин в Саратове.

В 2020 году приступили к проектированию аэропортов Грозного и Липецка, начали реконструкцию инфраструктуры в Мирном, продолжили - в Благовещенске, Магадане, Амдерме (Ненецкий АО), Братске, Новосибирске, Томске, Нерюнгри, Сеймчане (Магаданская область), Певеке (Чукотский АО). Еще три проекта реализовываются в Якутии - Якутск, Олекминск, Жиганск.

На развитие аэропортов привлекают и частные деньги. В 2020 году построены и введены в эксплуатацию новые терминалы в аэропортах Шереметьево (терминал С), Череповец, Бесовец и Уфа. Заменили светосигнальное оборудование в аэропорту Северо-Енисейск.

Строительство аэропорта Ремезов в Тобольске началось в апреле 2019 года. Это первый в современной истории России аэропорт, построенный с нуля для города с населением меньше полумиллиона человек. Уже в апреле 2020 года закончили ВПП с искусственным покрытием (длина - 2400, ширина - 45 метров). Оборудовали шесть стоянок на перроне, построили водосточную систему, локальные очистные сооружения поверхностного стока и патрульную дорогу. Тобольский аэропорт может принимать Sukhoi Superjet 100, Airbus A320, Boeing 737. В сентябре состоялся первый пассажирский рейс Москва - Тобольск.

Глобальный рынок авиаперевозок "отходит" от пандемии. И везде - Россия не исключение - идет смещение фокуса на внутреннее авиасообщение

"Малые - до 500 тысяч человек в год - аэропорты не интересны частным инвесторам. Но они - часть социальной инфраструктуры, которая связывает удаленные населенные пункты с Большой землей. Если их закрыть, мы получим существенный отток населения. За последние 25 лет число малых аэропортов сократилось с 1450 до 226", - говорит Сергей Гуськов, независимый эксперт в области авиации.

По его словам, около половины планов Росавиации по реконструкции касается аэропортов Дальнего Востока. Там у нас низкая плотность населения и зачастую аэропорт - единственный способ связи с остальной частью страны. И, конечно, современный аэропорт - это необходимое условие для развития туризма в регионе.

Александр Граматунов, гендиректор центра "Мой бизнес", рассказал, как на его регион повлияли вложения в аэропортовую инфраструктуру. Аэропорт "Алыкель" - основной на севере Красноярского края. Среднегодовой пассажиропоток здесь всего около 500 тысяч человек, грузопоток - 16-18 тысяч тонн в год. Из федерального бюджета на реконструкцию воздушной гавани тоже были выделены деньги. "Это имеет важность для развития Арктики, в частности арктического туризма. Таймыр может быть востребованным туристическим направлением. Подтверждает это возрастающая популярность арктического туризма в Норвегии, Канаде, США, Исландии, Гренландии и других странах", - говорит предприниматель.

Сейчас к развитию районов Арктики и Дальнего Востока особое внимание. Росавиация взвешенно подходит к срокам реконструкции аэропортовых комплексов в этих регионах.

Глобальный рынок авиаперевозок "отходит" от пандемии. И везде идет смещение фокуса на внутреннее авиасообщение. Это приводит к смещению внимания с крупных аэропортов на небольшие, которые в новых условиях должны стать одним из ключевых драйверов развития региона. По данным Росавиации, доля внутренних перевозок по России из-за закрытых границ выросла с 56 процентов в 2019 году до 80 процентов в 2020 году.

"Многие региональные аэропорты, к сожалению, пока не отвечают современным требованиям к качеству обслуживания пассажиров и воздушных судов. При этом имидж региона в глазах туриста начинает формироваться именно с транспортных ворот, будь то аэропорт или железнодорожный вокзал", - говорит Глеб Конюшкин из ИнфраВЭБ.