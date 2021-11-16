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16.11.2021 15:59
Рубрика: Экономика

Европа надеется пережить зиму без "Северного потока-2"

Текст: Сергей Тихонов
Германия на неопределенный срок приостановила процесс сертификации "Северного потока-2". Биржевые цены на газ, которые и без этого с 15 ноября возобновили рост на информации о рекордном отборе газа из европейских хранилищ, моментально взлетели еще на 90 долларов, опять закрепившись выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

Евросоюз входит в зиму с подземными хранилищами газа (ПХГ) заполненными только на 74%, из которых уже идет активный отбор газа, превышающий закачку, и рекордными ценами в споте - по контрактам, подразумевающими быструю поставку товара и его моментальную оплату. И именно по таким контрактам европейским странам придется покупать газ, если начнутся холода, и его начнет не хватать. Снизить напряжение мог бы скорый запуск "Северного потока-2", но теперь надежд на это почти нет.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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Сертификацию газопровода, конечно, возобновят, но процесс затянется. Причина приостановки сертификации чисто бюрократическая - немецкая часть газопровода должна управляться из офиса в Германии, тогда как штаб-квартира оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream 2AG находится в Швейцарии. В Nord Stream 2 уже приняли решение основать дочернюю компанию на немецкой территории, но это займет некоторое время.

Первый этап сертификации должен был занять 4 месяца и завершиться до 8 января 2022 года. Теперь он будет либо продлен на время приостановки процедуры, либо начат заново после оформления новых документов. Из-за размытости формулировок в заявлении немецкого регулятора, точный вывод об этом сделать нельзя. В Nord Stream 2 сообщили "РГ", что не комментируют детали процедуры, ее сроки или ее влияние на ввод газопровода в эксплуатацию.

В результате, только первый этап - рассмотрение заявки Федеральным сетевым агентством Германии (немецким регулятором) может затянуться в лучшем случае до конца января. После этого от двух до четырех месяцев может уйти на оценку проекта Еврокомиссией. Еще до двух месяцев потребуется на принятие окончательного решения немецким регулятором. То есть сертификация может затянуться даже до конца сентября 2022 года.

В октябре на фоне рекордных спотовых цен на газ, которые едва не достигли 2000 тыс. долларов за тысячу кубометров, близкий запуск российского газопровода, строительство которого было завершено 10 сентября, особых сомнений не вызывал. Но ближе к ноябрю, когда газовые котировки снизились после обещаний России увеличить поставки газа в Европу, вокруг "Северного потока-2" стали сгущаться тучи.

За день до приостановки сертификации газопровода стало известно, что в ней примут участие убежденные противники российского проекта - украинские компании "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины". Также к процедуре будут привлечены два давних недруга "Северного потока-2" польская компания PGNiG и ее немецкая дочка PST. Ни у одной из этих компаний не будет возможности остановить газопровод, но мнение свое они выскажут, а Еврокомиссия обязана будет его учитывать. К счастью, ЕК также не может заморозить проект волевым решением. Она лишь вынесет свою оценку, и будет надеяться, что ее учтет немецкий регулятор.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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В Германии продолжается политический перерыв, и брать на себя политическую ответственность уходящее правительство и руководство Федерального сетевого агентства не хотят, по крайней мере, до окончания формирования новой правящей коалиции, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, привлечение украинцев к сертификации это повод объяснить, в том числе гражданам, почему процесс идет дольше, чем мог быть в условиях столь высоких цен на рынке.

С точки зрения аналитика "Финам" Сергея Кауфмана, участие Украины и Польши в сертификации заставит выслушать их доводы против проекта. Но практически - ни регулятор, ни минэнерго ФРГ, ни ЕК, не обязаны учитывать мнение заинтересованных сторон, являющихся конкурентами "Северного потока-2".

Проблема в том, что в самой Германии отношение к газопроводу совсем неоднозначное. Сейчас в Бундестаге формируется коалиция, в которую с большой долей вероятности войдут "зеленые" - противники российского проекта. По мнению Кауфмана их не так много, что бы всерьез повлиять на процесс сертификации.

Гривач считает, что работа в правительстве потребует от "зеленых" уделять большего внимания экономике, а не лозунгам, поэтому позиция их изменится. "Северный поток-2" это стратегическая инвестиция и для России, и для Германии. А "зеленые" в процессе вхождения в правительство имеют свойство немного желтеть и смягчать риторику, отмечает эксперт.

Сомнений в запуске газопровода у экспертов по-прежнему нет, хотя о его запуске в конце этого года или начале 2022 года, по-видимому, говорить уже не приходится. Остается только непонятным, как собирается Европа пройти зимний период, особенно если страны Старого Света накроют холода. Учитывая, что "Газпром" выполняет все свои контрактные обязательства, а газа не хватает, дефицит придется покрывать ростом спотовых поставок. И едва ли европейских потребителей успокоит факт, что по заоблачным ценам они будут покупать газ, прокачанный через Украину или Польшу, а не по "Северному потоку 2".

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