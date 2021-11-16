Евростат назвал самую курящую страну Европы

По последним данным статистической службы ЕС Евростат, меньше всего население курит в Швеции, Финляндии, Дании, Люксембурге и Португалии.

Больше всего курильщиков в Болгарии, где почти 30 процентов населения курит ежедневно. За ней следуют Греция, Латвия, Германия и Хорватия.

Для сравнения: в самой малокурящей стране Европы - Швеции - ежедневно курит чуть более шести процентов жителей. Однако интересно, что шведки и датчанки курят больше мужчин в своей стране.

В целом в 2019 году чуть более 18 процентов населения Евросоюза курили ежедневно.