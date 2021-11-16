Финляндия сохранила ограничения на выдачу виз россиянам

Несмотря на возобновление с 12 декабря железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки два раза в день, Финляндия пока что не снимает ограничений на выдачу туристических виз для граждан РФ, а также на въезд в страну с туристическими целями. Об этом заявили в посольстве Финляндии в Москве.

"Возобновление железнодорожного сообщения или снятие ограничений на авиасообщение с Финляндией не меняют срок действия установленных Финляндией ограничений на въезд. Информации об изменении действующих ограничений на въезд пока нет", - цитирует РИА Новости заявление финского посольства.

Как сказано на сайте финского посольства, "решением правительства Финляндии ограничения на внешней границе сохраняются как минимум до 28.11.2021". В настоящее время въехать в страну из России могут члены семьи граждан Финляндии вне зависимости от гражданства, граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии и те, кто посещает страну по служебной необходимости или по неотложным личным обстоятельствам.