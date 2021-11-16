Фонд ОМС ответил на проверку Счетной палаты софинансирования зарплаты врачей

Счетная палата Российской Федерации провела проверку эффективности и целевого использования средств нормированного страхового запаса бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предназначенного для софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. В ФФОМС сообщили о мерах, принимаемых для более эффективного использования этих средств.

"В ходе проверки Счетной палатой Российской Федерации рассмотрены вопросы планирования, формирования и распределения объема средств нормированного страхового запаса для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в целях устранения кадрового дефицита и их особенности для 2019 и 2020 годов, в том числе в ряде субъектов Российской Федерации. Проанализированы результаты фактического использования средств нормированного страхового запаса на указанные цели, отмечены недостатки в их освоении и привлечении в медицинские организации врачей и среднего медицинского персонала в субъектах Российской Федерации, а также неполное исполнение полномочий по осуществлению контроля за использованием средств на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации", - говорится в ответе ФОМС.

По результатам проверки и с учетом замечаний аудиторов СП Минздрав России и ФОМС определили конкретные мероприятия для улучшения результатов использования механизма софинансирования.

"В частности, уже в текущем году приняты меры по расширению видов медицинских организаций, которым предоставляются средства нормированного страхового запаса территориального ФОМС на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, и видов оказываемой ими медицинской помощи. Приказом Минздрава России от 05.02.2021 № 57н в перечень медицинских организаций включены станции скорой медицинской помощи, больницы скорой медицинской помощи, специализированные больницы. Кроме того, подготовлен проект приказа Минздрава России дополнительно расширяющий указанный перечень видов медицинских организаций", - сообщили в ФОМС.

Кроме того, в минздраве и ФОМС проработают предложения Счетной палаты по изменению методики распределения межбюджетных трансфертов, которые направляются из Федерального фонда ОМС в территориальные фонды. Действующая методика была утверждена постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 № 1910 - в соответствии с эти документом рассчитывается прогноз годового прироста численности врачей и медиков среднего звена, "а также возможности уменьшения объема подлежащих перечислению средств при наличии неиспользованных остатков", - пояснили в ФОМС.

"Совместно с органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан субъектов Российской Федерации будут проанализированы причины низкого освоения средств на привлечение врачей и среднего медицинского персонала в медорганизации, что позволит выработать более действенные практические меры по исправлению ситуации в целях выполнения национального проекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении ФОМС.