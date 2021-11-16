ФСБ обезвредила группировку, которая легализовывала мигрантов через ЗАГСы

ФСБ совместно с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры Москвы пресекли деятельность межрегиональной этнической группы, которая занималась легализацией нелегальных мигрантов в России.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, по версии следствия, злоумышленники за деньги изготавливали для иностранцев поддельные документы. В частности, они помогали заключать им фиктивные браки и устанавливали отцовство над детьми с российским гражданством. После чего мигранты получали российское гражданство и оформляли легальное пребывание на территории страны.

По данным ЦОС ФСБ, для своих преступных замыслов члены группы подыскивали граждан России, готовых за деньги оформлять фиктивные браки или отцовство с иностранцами. После чего через сотрудников ЗАГС в разных городах России они оформляли легальное пребывание иностранных граждан на территории страны.

Уточняется, что группировка нелегальных миграционных дельцов действовала на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. В рамках возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела были проведены 43 обыска в отношении 42 фигурантов и их преступных связей. Почти половина из них - 20 обысков - прошли непосредственно в Москве и Московской области. На кадрах оперативного видео показано, как сотрудники спецназа ФСБ и Росгвардии проводят задержание злоумышленников в квартирах и частных домах.

Кроме того, оперативники установили местонахождение подпольной типографии, изъяли большой объем миграционных документов, свидетельств о рождении и российских паспортов. Также были обнаружены поддельные печати и штампы госорганов, документы теневой финансовой отчетности и полученные от мигрантов деньги.

В ЦОС сообщили, что в настоящее время задержан 21 участник указанной преступной группы, в отношении них проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.