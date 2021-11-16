Генпрокуратура пресекла нарушения с тарифами на услуги ЖКХ в 17 регионах

В 17 регионах РФ пресечена практика оказания услуг ЖКХ по нерегулируемым ценам. При этом сотни тысяч объектов ЖКХ по России остаются в плачевном состоянии. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая в Госдуме. Депутаты займутся решением проблем в этой сфере, чтобы не допустить необоснованный рост тарифов.

"Меры реагирования касались такой чувствительной для людей темы как установление тарифов на поставку потребителям коммунальных ресурсов, - сообщил Краснов. - В Волгоградской, Саратовской областях и еще 15 регионах нами приняты меры к искоренению практики оказания предприятиями ЖКХ услуг по нерегулируемым ценам". Он уточнил, что тарифы неправомочно утверждались органами местного самоуправления.

Кроме того, повсеместно были пресечены факты ненадлежащей организации надежного электро-, тепло- и газоснабжения населения. Такие меры позволили существенно снизить риски возникновения аварий и ограничения поставок энергоресурсов.

Он назвал и еще один фактор, влияющий на рост цен в ЖКХ, - сотни тысяч объектов в России остаются в плачевном состоянии. Краснов подчеркнул, что "многие застарелые проблемы в отрасли могут быть решены посредством заключения и реализации концессионных соглашений". Он объяснил, что длительность процесса извлечения прибыли, ограниченного тарифным регулированием, высокий износ объектов водо- и теплоснабжения отрицательно сказывается на их передаче в концессию. В ведомстве просят депутатов подключиться к решению проблем.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил проанализировать законодательство в части работы концессионеров в сфере ЖКХ, чтобы исключить необоснованный рост тарифов. Для этого будет создана рабочая группа, которую возглавит вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По словам спикера, депутаты уже не раз сталкивались с тематикой необоснованных тарифов. "И отдать должное Генеральной прокуратуре - она реагирует на наши обращения, когда концессионеры необоснованно увеличивают плату за теплоресурсы, водоснабжение. Но правильно было бы проанализировать законодательство в этой части", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Он выразил уверенность, что у депутатов есть все возможности для того, чтобы вмешаться в эту ситуацию и через законодательные решения выйти на предложения, которые позволят снять проблемы.