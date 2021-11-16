Генпрокуратура: В трети регионов выявлен лекарственный сговор

Прокуроры проверят обращения льготников об отказах предоставить им бесплатные лекарства. Уже выявлен сговор в сфере закупки препаратов для онкобольных. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Госдуме.

Схемы закупок лекарственных препаратов Генпрокуратура проверяет совместно с другими правоохранительными ведомствами. Обратить на это особое внимание поручил ранее президент РФ Владимир Путин.

"Такие сигналы мы получаем ежедневно, - заявил Краснов. - Только за последнюю неделю даны поручения в регионы о проверке более ста обращений льготников об отказах в предоставлении бесплатных лекарств". Также это касается тест-полосок для больных диабетом, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

В республике Карелия, а также Владимирской, Курской, Новгородской, Орловской областях и Севастополе прокуроры уже приняли жесткие меры. Это было связано с несвоевременным обеспечением лекарствами инвалидов или полным отсутствием необходимых препаратов. По оценке ведомства, такие случаи были вызваны волокитой чиновников и нарушениями в ходе закупочных процедур. Кроме того, в разных регионах пресечены многочисленные нарушения прав пациентов, связанные с несоблюдением сроков и порядка оказания им плановой и неотложной помощи.

"В трети регионов установлены факты картельных сговоров при поставках лекарств для больных онкологическими заболеваниями", - добавил Краснов.