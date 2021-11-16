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16.11.2021 18:19
Рубрика: Власть

Генпрокурор обсудил с депутатами тарифы на услуги ЖКХ и проверки бизнеса

Текст: Татьяна Замахина
В 17 регионах пресечена практика оказания услуг ЖКХ по нерегулируемым ценам. При этом сотни тысяч объектов ЖКХ по России остаются в плачевном состоянии. Об этом заявил Генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на "правительственном часе" в Госдуме. Кроме того, он предложил выдавать обманутым дольщикам жилищные сертификаты и установить штрафы для контролирующих лиц за нарушение закона о защите бизнеса от необоснованных проверок.
Генпрокурор Игорь Краснов попросил депутатов подключиться к решению самых насущных проблем. Фото: duma.gov.ru Генпрокурор Игорь Краснов попросил депутатов подключиться к решению самых насущных проблем. Фото: duma.gov.ru
Генпрокурор Игорь Краснов попросил депутатов подключиться к решению самых насущных проблем. Фото: duma.gov.ru

Генпрокурор в своем докладе сообщил депутатам о работе ведомства в самых разных сферах, а также рассказал о "пробелах" в законодательстве, которые нужно ликвидировать. Один из них связан с установлением цен на коммуналку по известным только местным начальникам правилам. Так, в 17 регионах РФ пресечена практика оказания услуг ЖКХ по нерегулируемым ценам. Тарифы неправомочно утверждались органами местного самоуправления.

Фото: iStock
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Председатель ГД Вячеслав Володин предложил проанализировать законодательство в части работы концессионеров в сфере ЖКХ, чтобы исключить необоснованный рост тарифов. Для этого будет создана рабочая группа, которую возглавит вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Володин выразил уверенность, что у депутатов есть все возможности для того, чтобы вмешаться в эту ситуацию и через законодательные решения выйти на предложения, которые позволят снять проблемы.

Еще одна рабочая группа появится для решения проблем обманутых дольщиков - ее возглавит вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Так депутаты отреагировали на заявления Краснова на эту тему. В ходе своего выступления он подчеркнул, что с начала года были восстановлены права более 35 тысяч дольщиков, однако это всего лишь 22% от числа обманутых граждан. Ситуация, по его словам, осложняется продолжительной процедурой строительства и ростом цен на стройматериалы в этот период. Чтобы решить эти проблемы, он предложил внедрить жилищные сертификаты с индексируемой номинальной стоимостью.

Кроме того, власти намерены разобраться с проблемой строительства жилья для сирот. Этим займется рабочая группа во главе с вице-спикером палаты Анной Кузнецовой. В Генпрокуратуре настаивают на принятии мер, ведь пока не искоренены нарушения жилищных прав таких граждан, отметил Игорь Краснов. "Основных проблем здесь две - недостаток финансирования и фактическое отсутствие жилья, в том числе по причине неразвитой в ряде регионов строительной отрасли", - объяснил Генпрокурор. Для решения проблемы тоже предлагается внедрить жилищные сертификаты. Краснов призвал депутатов в первоочередном порядке рассмотреть законопроект об их предоставлении - вскоре он будет внесен в Госдуму.

Следующее направление для работы вместе с законодателями - необоснованные проверки. Генпрокурор предложил установить штрафы для контролирующих лиц за нарушение закона о защите бизнеса от таких внеплановых мероприятий. По словам Краснова, в текущем году прокуроры предупредили более 7,5 тыс. незаконных внеплановых проверок, всего устранено свыше 158 тыс. нарушений закона. Однако в связи с распространением коронавируса этих мер недостаточно, полагает он. С этим связано и обращение к депутатам - необходимы штрафы для нарушителей.

Игорь Краснов, кроме того, обратился к депутатам по поводу нарушений на алкогольном рынке. Распространение суррогатного спиртного, напомнил он, приводит к случаям массового отравления и гибели людей в целом ряде регионов. По оценке ведомства, необходимо принять закон, который введет учет метанолосодержащих жидкостей. Для этого, по словам Краснова, необходимо использовать информационные системы.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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В основе многих нарушений лежит фактор коррупции. На эту тему Краснов тоже подробно поговорил с депутатами. По его словам, прокуратура в нынешнем году направила в суды иски на 52 млрд рублей для возмещения ущерба от коррупционных преступлений. Из них почти 35 миллиардов рублей - по обращению в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на неподтвержденные доходы. Для повышения эффективности работы в этой сфере Генеральная прокуратура внедрит систему искусственного интеллекта для оценки коррупциогенных фактов в нормативных актах, заявил собеседник депутатов. Сейчас она тестируется.

Авиакатастрофа в Татарстане высветила системные недостатки в системе ДОСААФ России, также рассказал Краснов. По его словам, проверка помогла установить "запредельный спектр нарушений" - от критического перегруза воздушного судна до фальсификации разрешительных и полетных документов. В следующем году ведомство повторит контрольные мероприятия в этой сфере.

Не исключено, что Игорю Краснову скоро придется продолжить общение с депутатами - если в ГД поступит представление Генпрокуратуры РФ о лишении члена фракции КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности. Напомним, что депутат был задержан в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте. Ранее Вячеслав Володин заявлял, что палата парламента незамедлительно назначит заседание по этому поводу.

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