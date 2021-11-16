Генпрокурор предложил выдавать обманутым дольщикам жилищные сертификаты

Обманутым дольщикам предлагается выдавать жилищные сертификаты с индексируемой номинальной стоимостью. Инициативы на эту тему направлены на рассмотрение в правительство, сообщил депутатам генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

В ходе своего выступления в Госдуме он подчеркнул, что с начала года были разрешены ситуации в отношении 387 проблемных жилищных объектов, восстановлены права более 35 тысяч дольщиков. Однако это всего лишь 22% от числа обманутых граждан, уточнил Краснов.

Ситуация, по его словам, осложняется продолжительной процедурой строительства и ростом цен на стройматериалы в этот период. "Одним из способов преодоления инфляционных явлений могло бы стать использование жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью, - заявил глава ведомства. - Об этом мною доложено главе государства. Соответствующие инициативы направлены в правительство".

Он призвал подключиться к работе депутатов.

Госдума создаст рабочую группу по решениям проблем обманутых дольщиков - ее возглавит вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.