Глава "Аэрофлота" попросил Путина поддержать программу плоских тарифов в 2022 году

Граждане активно пользуются плоскими тарифами "Аэрофлота". Глава компании на встрече с президентом в Кремле попросил поддержать программу на следующий год.

"В 2021 году мы уже превысили 2019 год: мы перевезем 2,5 миллиона пассажиров, в том числе 1,3 миллиона пассажиров на Дальний Восток. И это выше, чем в 2019, когда мы перевезли 2,3 миллиона", - привел цифры Михаил Полубояринов.

"Таким образом, хочу констатировать, что мы видим большую поддержку со стороны населения этой программы", - сказал докладчик и заявил о намерении "Аэрофлота" по дальнейшему ее развитию и реализации в 2022 году. Реакция президента осталась неизвестной, встреча продолжилась в закрытом режиме.

Напомним, программа плоских тарифов подразумевает фиксированную цену, не зависящую от даты покупки и сезонности. Приобрести билет по такому тарифу в эконом-класс может любой пассажир. Направления - Дальний Восток, Крым, Калининград.