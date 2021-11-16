Ювелирно-часовая компания Chopard традиционно неравнодушна к киноискусству, поэтому неудивительно, что она не осталась в стороне от бондианы.
Golden Hearts от Chopard.
Новая линия украшений Golden Hearts, отсылающая к Chopard Happy Hearts, по замыслу сопрезидента и креативного директора Каролины Шойфеле должна передавать представление о решительной и бесстрашной женщине Джеймса Бонда.
Слово "золото" - один из лейтмотивов киноэпопеи, в которую входят "Голдфингер", "Человек с золотым пистолетом" и "Золотой глаз". Поэтому Каролина Шойфеле решила заполнить силуэт сердца из коллекции Happy Hearts фирменным "этичным" розовым золотом.