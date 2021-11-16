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16.11.2021 21:37
Рубрика: Экономика

Госдума изучает возможность сделать бесплатным проезд для подростков в автобусах

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8611)
Госдума отправила в рассылку для сбора отзывов проект поправок в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", вводящих бесплатный проезд на общественном транспорте для детей до 16 лет.

С инициативой выступил один из депутатов. "Необходимо отметить, что в настоящее время в субъектах Российской Федерации обеспечены различные льготы для проезда школьников, в том числе введены различные ученические проездные, социальные карты, предоставляющие скидки на проезд в городском общественном транспорте, - напоминает разработчик проекта. - В случае отсутствия специальных проездных документов, подтверждающих право льготного проезда, родители школьников вынуждены оплачивать проезд детей в полном размере".

Фото: iStock
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Между тем в начале этого года был принят закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта подростков до 16 лет, следующих без родителей. Даже если ребенок не оплатил проезд, он должен доехать до нужной остановки. Это правильно. В жизни были ситуации, когда разгневанные водители высаживали детей-зайцев в ночи на морозе. Но сын за безденежного отца не отвечает: если родители не купили ребенку билет, это не значит, что надо подвергать риску жизнь несовершеннолетнего.

Автор инициативы особо обращает внимание, что федеральный закон сегодня уже допускает де-факто ситуацию, когда подросток может прокатиться без родителей на общественном транспорте бесплатно. Кто и что ему скажет? Поэтому, по его мнению, надо сделать следующий шаг и выдать всем детям бесплатные проездные. "Законопроектом предлагается установить, что перевозка пассажиров в возрасте от семи до шестнадцати лет осуществляется по бесплатному единому проездному документу, который предоставляет право на совершение неограниченного количества поездок", - говорит автор инициативы.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Законодательная власть Госдума

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