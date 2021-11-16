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16.11.2021 13:30
Рубрика: Власть

Госконтроль за оборотом алкоголя ужесточат на фоне массовых отравлений

Текст: Татьяна Замахина

Распространение суррогатного алкоголя приводит к случаям массового отравления и гибели людей в целом ряде регионов страны. Такие инциденты говорят о том, что контроль за этой сферой необходимо ужесточить. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая в Госдуме.

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По данным Росстата, за прошлый год из-за отравлений алкоголем в России умерли более 10 тыс. человек - почти на 4 тыс. больше, чем в 2019 году. Зачастую вместо этанола в жидкостях, потребление которых приводит к таким последствиям, содержится токсичный метанол.

Проблема стоит остро, заявил Краснов депутатам. "Ситуация требует ужесточения государственного контроля в данной сфере", - уверен он.

По оценке ведомства, необходимо принять закон, который введет учет метанолосодержащих жидкостей. Для этого, по словам Краснова, необходимо использовать информационные системы.

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