Группа компаний "ОТЭКО" запустила в порту Тамань высокопроизводительную линию погрузки угля

"Есть, дать команду к старту!" - сегодня группа компаний "ОТЭКО" запустила в Тамани линию погрузки угля пропускной способностью 8000 тонн/час - самую мощную в России. Команду к старту в ходе телемоста между Москвой и Таманью дал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Запуск новой линии погрузки угля - один из последних шагов к выводу навалочных терминалов ОТЭКО в порту Тамань на проектную мощность в 72 млн тонн грузов в год. В компании планируют достигнуть этого показателя в 2022 году - после ввода в эксплуатацию еще одной высокопроизводительной линии и еще одного угольного склада.

Работа ОТЭКО в Тамани - яркий пример синергии частной инициативы и интересов государства в русле национального проекта "Комплексный план магистральной инфраструктуры". За счет инвестиций ОТЭКО Тамань за неполные 20 лет прошла путь от чистого поля до одного из ключевых портовых комплексов Юга России.

Инфраструктурные проекты отличаются с одной стороны длинными сроками окупаемости, с другой - значительными мультипликативными эффектами как для конкретных территорий, так и для страны в целом. Государство ищет и находит новые форматы привлечения бизнеса к этим наиболее "тяжелым" с точки зрения финансирования проектам.

В церемонии запуска новой линии принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев: "Портово-индустриальный кластер, который сейчас создается в Тамани, важное событие для края, уверенный шаг к тому, что южные морские ворота России для внешнеторговых грузов - это где-то 230 млн тонн, будут переваливать еще больше. А для края это принципиально важно - это новые рабочие места, это налоги, это уверенное экономическое завтра в развитии нашего региона. Я хочу поблагодарить Правительство России за то, что в непростых условиях была оказана поддержка, поблагодарить нашего стратегического инвестора в том, что этот проект реализовался".

Стакер-реклаймер мощностью 8000 тонн угля в час на Таманском терминале навалочных грузов. Фото: предоставлено пресс-службой АО "ОТЭКО"

"Портовый хаб ОТЭКО в порту Тамань - удачный пример реализации частной инициативы в интересах как инвестора, так и государства, - подчеркнул генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. - Для России, потерявшей после распада СССР большинство портов Черноморья, наращивание стивидорных мощностей Юга - важное направление интеграции в мировую торговлю, а в чём-то и геополитический интерес. Инвестор, в свою очередь, выигрывает благодаря местоположению - портовый хаб находится вне населённых пунктов, практически не ограничен в развитии за счёт открытой береговой линии, может эксплуатироваться круглогодично благодаря незамерзающей акватории".

Свою оценку событию дал и Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК "Ари капитал": "Растёт добыча и потребность в экспортных мощностях, возрастает нагрузка на логистическую инфраструктуру. В этой ситуации сильную конкуренцию уже устоявшимся направлениям экспорта демонстрирует порт Тамань, в котором ОТЭКО продолжает развивать Таманский терминал навалочных грузов. На мой взгляд, у проектов ОТЭКО большой потенциал. Инвестор продемонстрировал, что выбрал верную стратегию, а его слова не разошлись с делом - сейчас это один из технологических лидеров не только на Юге, но и во всей России. Мы видим неуклонный рост грузовой базы, повышенный интерес грузоотправителей".

"Запуск самой производительной в России линии погрузки угля - знаковое событие для ОТЭКО. Для нас сокращение времени обработки судов означает стабильную перевалку круглый год - мы выжимаем максимум из "окон" хорошей погоды. Для наших клиентов это снижение затрат на морской фрахт, - прокомментировал основатель ГК "ОТЭКО" Мишель Литвак. - К существующим преимуществам Тамани - незамерзающей акватории и глубокому фарватеру - ОТЭКО последовательно добавляет новые, современные и экологически безопасные технологические решения, повышая привлекательность портово-промышленного кластера в Тамани для российских экспортеров".

Балкеры под загрузкой угля у причалов Таманского терминала навалочных грузов. Фото: предоставлено пресс-службой АО "ОТЭКО"

Справка

Группа компаний "ОТЭКО" - крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. Усилиями компании на Черноморском побережье Краснодарского края в порту Тамань создан и работает экспортный хаб мирового уровня. Объемы перевалки грузов через порт Тамань растут рекордными темпами - по итогам 9 месяцев 2021 г. перевалка навалочных грузов выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В составе кластера ОТЭКО действуют два морских терминала: Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов мощностью 20 млн тонн/год и Таманский терминал навалочных грузов проектной мощностью 72 млн тонн/год.

ОТЭКО - один из крупнейших налогоплательщиков Краснодарского края. В компании работает около 10 тыс. сотрудников, из них более 80% - жители края.

ОТЭКО уделяет особое внимание защите окружающей среды, применяя самые современные технологии: сплошной пылеветрозащитный экран по периметру склада угля высотой до 25 м, системы аспирации и водяного пылеподавления в вагоноопрокидывателях и пересыпных станциях, автоматизированные оросительные комплексы складов угля, высокоэффективные системы обеспыливания на погрузо-разгрузочных механизмах морской и береговой составляющих терминала, вакуумные пылеуборочные машины и многое другое. Кроме того, расположение терминала на значительном удалении от берега моря само по себе позволяет свести к минимуму негативное воздействие на экологию.