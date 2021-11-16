Диетолог дала совет, как есть яблоки без вреда для желудка

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА Новости об опасности употребления свежих яблок натощак.

При проблемах с желудком, например, гастрите, повышенной кислотности и тем более язве желудка, кислота, содержащаяся в этих фруктах, раздражает слизистую и может провоцировать обострение болезни. Большое количество клетчатки вызывает вздутие живота и газообразование.

Вместе с тем, яблоки - полезный продукт, богатый витаминами и микроэлементами. Чтобы не исключить его из своего рациона, людям, страдающим болезнями желудка, нужно есть запеченные яблоки. В процессе термообработки содержащиеся в них кислоты разрушаются, при этом сохраняется пектин, который благотворно влияет на работу кишечника.