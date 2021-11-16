Кьяра Ферраньи, итальянский блогер, основатель влиятельного модного онлайн-проекта The Blonde Salad и успешный предприниматель, стала амбассадором швейцарского часового бренда Hublot.

В этом качестве она присоединилась к знаменитым футболистам Пеле и Килиану Мбаппе, теннисисту Новаку Джоковичу, легкоатлету Усэйну Болту, а также к шеф-повару, удостоенному трех звезд Michelin, Клэр Смит. В дебютной кампании для Hublot Кьяра снялась с разными моделями часов Big Bang.

"Ее необыкновенная судьба не зависит от удачи, это дальновидная и решительная женщина, которая научилась расти и развиваться вместе со своим временем. Делясь тем, что она любит, она осуществила свою мечту, вдохновляя свое поколение верить, что все возможно, - говорит о Кьяре Ферраньи генеральный директор Hublot Рикардо Гуадалупе. - Она превратила свою страсть в реальный бизнес. Ее талант претворился в успех, который, казалось бы, доступен каждому. Кто бы не хотел жить и реализовывать мечты, как Кьяра Ферраньи? В Hublot мы любим вдохновлять людей, которые верят в свои мечты и двигают небо и землю, чтобы осуществить их, которые утверждают свою индивидуальность и готовы идти на риск, которые не боятся того, что скажут другие, и которые следуют своему пути. Вот почему Кьяра так хорошо вписывается в нашу семью".

Art of Fusion ("искусство слияния"), девиз бренда Hublot, как нельзя лучше подходит Кьяре Ферраньи. Слово "инфлюэнсер" не вполне отражает ее таланты и степень влияния. Сегодня она успешный предприниматель, деловая женщина, жена известного музыканта и мать двоих детей, активистка и благотворительница. Она производит одежду, занимается фандрайзингом и представляет новый стиль жизни. Ее бизнес стоит 30 миллионов евро, а количество подписчиков в "Инстаграме" давно перевалило за 20 миллионов. Вместе со своим мужем Федерико Лучией, более известным как рэпер Fedez, в самом начале пандемии всего за сутки она собрала в "Инстаграме" 3 млн евро в помощь итальянским больницам. Кьяра воплощает позицию "хочу, могу и делаю", которая вдохновляет многих.

Что же позволило добиться всего этого бывшей студентке юридического факультета? Кьяра начала набирать популярность в интернете с 2007 года, выкладывая свои повседневные луки, дополненные аксессуарами люксовых брендов, на платформы Lookbook и Flickr. "Инстаграма" тогда еще не было, а блоги находились в зачаточном состоянии. Когда в 2009 году она запустила theblondesalad.com, инвестиции составили не более 500 евро: стоимость фотоаппарата и оплата хостинга. "Мне было важно, чтобы название блога говорило о моих внешних характеристиках - "блонд" (Blondе), а слово "салат" (Salad) сообщало, что посетителей ждет коктейль из модных трендов, моих образов и последних покупок, моей работы, путешествий, семьи и друзей". Ее естественность, легкая небрежность и забавные выражения лица на фотографиях не оставили равнодушными многих. Она начала ездить на недели моды, и в 2011 году журнал New York назвал ее одной из самых ярких звезд стрит-стайла, а журналисты Financial Times - "метеором социальных сетей". Университет она так и не окончила.

Модели Big Bang Integral King Gold Pave (из золота King Gold) и Big Bang Integral Titanium Pave (из титана), интегрированный браслет, бриллианты.

Из своего блога, который в начале 2010-х привлек к себе внимание настоящих fashion-гигантов, Кьяра сделала многомиллионный бизнес. Журнал Forbes дважды включал ее в список 30 богатейших людей в возрасте до 30 лет, а ее история успеха вошла в программу факультета бизнеса в Гарварде. Сама она называет себя предпринимательницей, а не fashion-блогером, и утверждает, что людям просто нравится наблюдать историю успеха девушки, которая "создала себя сама".

На руке у Кьяры - хронограф Big Bang Unico Black Magic из керамики на черном каучуковом ремешке, диаметр корпуса 42 мм.

То, что начиналось как блог о моде и стиле жизни, выросло в агентство, онлайн-журнал, собственный бренд одежды и аксессуаров Chiara Ferragni Collection и миллионные контракты с мировыми брендами, в том числе и совершенно новый - с часовым брендом Hublot.

Ее природный талант превратился в успех, который, казалось бы, доступен каждому

Надо сказать, что у феномена Ферраньи есть не только поклонники и почитатели, но и ярые скептики. Они считают, что своим успехом Кьяра обязана богатым родителям, которые оплачивали ей учебу в университете, а затем давали деньги на раскрутку блога, дорогие покупки и путешествия по миру. Ферраньи действительно родилась в семье дантиста и писательницы, которая одновременно занималась и модой - работала в бренде Bluemarine, вела свой онлайн-дневник и фотографировала. Так что модный мир не был для Кьяры чем-то необычным. Но Ферраньи реагирует на выпады в свой адрес очень сдержанно: "Мне очень повезло с родителями, которые подарили возможность путешествовать и таким образом накапливать жизненный опыт, но я все же начинала как простая студентка и самостоятельно пробила себе дорогу в мир моды с помощью The Blonde Salad. Никто не покупал мне блог, я сама его завела и решила, что буду делиться своими фотографиями".

Big Bang Integral Tourbillon Rainbow, модель с турбийоном, полностью инкрустированная цветными драгоценными камнями в радужной палитре.

Дружба Ферраньи с мануфактурой Hublot началась с того, что девушка появилась на публике в нежно-розовых унисекс-часах Hublot Big Bang Millennial Pink (этот оттенок был выбран Лапо Эльканом и разработан в сотрудничестве с Garage Italia), ставших символом инклюзивности. Так что нынешнее сотрудничество нельзя назвать неожиданным. Однако это только начало. "Chiara & Hublot готовят для вас что-то, что снова произведет огромное впечатление", - интригует часовой бренд.

Прозрачные часы с турбийоном Big Bang Integral Tourbillon High Jewellery из сапфирового стекла, инкрустированные багетными бриллиантами.

Интегрированный браслет

В прошлом году часы Big Bang впервые получили интегрированный в корпус металлический браслет: его первое звено является неотделимой частью корпуса. Интегрированный браслет - очень актуальный сегодня часовой тренд. Такая конструкция очень удобна на руке.

Big Bang, модель с бриллиантами в корпусе из King Gold.

Переработанная архитектура сдвигает в совершенно новую сторону восприятие знакомых часов и становится еще одним "большим взрывом" - так переводится название Big Bang. На первый взгляд кажется, что браслет все тот же: одно центральное звено и два боковых. Но присмотревшись, мы видим, что его стиль перенимает эстетические коды корпуса и кнопок. Сочетание полированных и сатинированных поверхностей, скосы и фаски звеньев создают эффект глубины и контраста.

На фото - модель с бриллиантами в корпусе из King Gold, особого золота, обогащенного платиной. Но это не просто ювелирные часы. В них установлен мануфактурный механизм HUB1280 Unico - хронограф Flyback с колонным колесом и автоподзаводом, обладающий запасом хода 72 часа.