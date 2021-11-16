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16.11.2021 03:41
Рубрика: Общество

Как справиться с детской агрессией

Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
До 15 декабря по поручению президента должна быть разработана концепция цифровой платформы психологической помощи детям и родителям. Психологов в школе не хватает - об этом не раз говорил и глава минпросвещения Сергей Кравцов. А они очень нужны - не прекращающиеся ЧП в классах и рядом с классами говорят сами за себя. Что за песочная терапия уже внедряется в систему российского образования? Об этом "РГ" рассказал доктор психологических наук, научный руководитель Гуманитарного института РосНОУ Александр Огнев.
Когда дети занимаются с песком, они прислушиваются к себе, расслабляются. Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС Когда дети занимаются с песком, они прислушиваются к себе, расслабляются. Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
Когда дети занимаются с песком, они прислушиваются к себе, расслабляются. Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС

Александр Сергеевич, почему в последнее время часты случаи агрессии в школах?

Фото: РИА Новости
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Александр Огнев: Так ребенок реагирует, когда не справляется с созданной ситуацией. Все начинается, как правило, с подрыва базового доверия в семье, а дальше переходит в обычную жизнь. Не справляясь, человек пытается самоутвердиться, через месть: себе, окружающим, и не важно, кто в какой степени виноват, важно, чтобы состоялся "ритуал" отмщения. На что это похоже? Вы поставили на огонь котелок, накрыли крышкой и "завинтили" ее. Конечно, пар взорвет котелок. Что усиливает давление на школьников? Сильный дисбаланс между колоссальной интеллектуальной нагрузкой, которая с каждым днем все увеличивается, и резким снижением физической активности. У детей просто нет возможности отдохнуть, разгрузить мозг.

Как помочь?

Александр Огнев: Посадить детей в песочницу. Не удивляйтесь - речь о песочной терапии, которая может стать частью школьной программы: наш вуз в феврале этого года стал федеральной инновационной площадкой по внедрению песочной терапии в систему образования.

Что делают дети в "песочнице"?

Александр Огнев: Вообще в игры с песком дети играют с детства. Когда ребенок пересыпает песок, лепит куличики - он подспудно прислушивается к себе. Конечно, в школе мы идем дальше куличиков. У нас есть множество фигурок, с помощью которых можно проигрывать разные ситуации, строить модели отношений, вытаскивая то, что волнует, а не заталкивая внутрь. Это главное. Иначе появляется эффект "кипящего котелка".

Часто игры на песке коллективные. Здесь большое количество ситуаций, в которых человек пытается себя выразить, наладить взаимодействие с другими. Выбирая и расставляя в песочнице фигурки, вызывающие разные ассоциации, каждый может моделировать жизненные ситуации и менять свое состояние. Занимаясь с детьми в "песочнице", мы периодически проводим диагностику состояния их сердечно-сосудистой системы. Доказано: снижается индекс напряженности, нормализуется пульс.

Вы сказали, что дети перегружены. Куда же встанут в школьной сетке занятия песочной терапией?

Александр Огнев: Этих занятий нужно не так много, достаточно проводить их дважды в год. Например, осенью ребенок может построить на песке модель "Мой класс - наш класс", а весной - "Моя школа - наша школа". Мы увидим, как ребенок относится к себе, к своим одноклассниками и какие отношения у него в классе - лидер или "отшельник". Песочные модели могут помочь психологу вовремя поймать "нехорошее состояние" отдельно взятого ребенка. Дети, требующие особого внимания, сразу выделяются на фоне более-менее благополучных сверстников.

Песочная терапия может стать частью школьной программы

Возможно организовать песочницу в каждой школе?

Александр Огнев: Цена песочницы сравнима с ценой одного компьютера. Учитывая объемы финансирования на информатизацию школ, это мизер. Кстати, в Китае такие песочницы есть практически в каждой школе. Мы много раз показывали значимость такого решения. Но пока заинтересованность российских чиновников невысока. Что дает песочница? Она позволяет обратить внимание на тех детей, которым совсем невмоготу. И нужно что-то делать. Сейчас, по факту, мы только обсуждаем, кто виноват после очередного трагического случая.

Общество Образование Общество Семья и дети

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