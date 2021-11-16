Кому противоречит прибор против COVID-19

Прибор ТОР для борьбы с коронавирусом разработан специалистами концерна "Гранит". Впервые громко о нем было заявлено на форуме "Микроэлектроника-2021" в Крыму. В частности, было сказано, что "прибор ТОР не имеет аналогов в мире. Своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией".

Затем о деталях этого проекта представители концерна рассказали на пресс-конференции в РИА Новости. Они подчеркнули, что сам вирус ничего не излучает, а отражает направленное на него воздействие. Этот спектр они преобразовали и отправили обратно, чтобы подавить вирус. Такое воздействие авторы назвали "волновой антидот".

Клинические исследования проводились в Самарском Государственном медуниверситете Минздрава РФ, уточнил руководитель Научного центра концерна Игорь Турканов. По его словам, через четыре дня воздействия аппаратом по два часа в сутки 87 процентов пациентов из числа испытуемых избавились от возбудителя опасного заболевания.

- Мы проводили клинические испытания эффективности и безопасности прибора в рамках регистрации в Росздравнадзоре, - сказал "РГ" ректор университета Александр Колсанов. - Все было сделано в полном соответствии со всеми требованиями и был составлен акт. Все, что в нем написано, подтверждаю. У нас в год проводятся десятки клинических испытаний новой медицинской техники.

В сентябре 2021 года прибор получил от Росздравнадзора регистрационное удостоверение медицинского изделия. Оно подтверждает его безопасность для человека и действенность в борьбе с COVID-19. Кроме того, ТОР имеет разрешительные документы Роспотребнадзора на применение в жилых помещениях, промышленных и общественных объектах, в медицинских учреждениях. Концерн запустил аппарат ТОР в серийное производство, его цена 3,6 миллиона рублей.

Казалось бы, наконец-то появился свет в конце ковидного туннеля. Надежда, что коварный вирус получит отпор от своего "антидота". Но отпор встретил сам прибор. Причем со стороны ученых. Письма главе минздрава РФ, руководителям других ведомств отправила группа известных академиков, а в интернете как снежный ком растет число возмущений специалистов, прежде всего в области физики и медицинской техники. Мнение единодушно: данная разработка противоречит законам физики.

Прибор ТОР не убивает вирус, а замедляет скорость его размножения, что в результате останавливает дальнейшее распространение опасного патогена

- Мы ведем переписку с Роспатентом по поводу заявки авторов на патент, - сказал "РГ" вице-президент РАН Алексей Хохлов. - На первое обращение мы дали отрицательное заключение, основанное на отрицательных отзывах из Отделений физических и медицинских наук. Затем из Роспатента прислали второе письмо, ссылаясь на успешные испытания в Самарском медуниверситете. Мы отправили на повторные экспертизы и опять получили отрицательные заключения. Это не удивительно. Скажем, с точки зрения физики ситуация очевидная. Если вам кто-то скажет, что Самарский медуниверситет провел испытания и опроверг закон Кулона, вы вряд ли поверите.

И с прибором ТОР, по словам академика Хохлова, аналогичная ситуация. Сугубо научные заключения, которые подготовлены учеными РАН, занимают несколько страниц. Но если совсем просто, то суть в следующем. При тех параметрах электромагнитного излучения прибора, которые называют авторы, оно не может проникнуть внутрь организма. " Утверждение, что таким излучением можно бороться с вирусом в теле человека, абсурдно. До вируса просто не добраться. Более того, оно в принципе не способно ему навредить, так как для этого у данного излучения просто не хватает энергии, - говорит Евгений Александров, председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. - А вот у ультрафиолетового излучения, например, от кварцевой лампы энергии достаточно, чтобы победить вирус в помещении. Этим методом обеззараживания медики пользуются более 100 лет.

То есть, по мнению академиков, сотворить чудо, вылечить от вируса прибор не способен, а уничтожить его в помещении можно с помощью давно известной техники. И не надо давать людям ложную надежду на защиту от опасной болезни. Отметим, что это далеко не первый случай, когда вокруг предлагаемой промышленностью техники между ее авторами и академиками возникают серьезные противоречия. Каждая сторона выдвигает свои аргументы. Кто прав? Является ли РАН истиной в последней инстанции?

По поводу подобных спорных ситуаций нередко звучат голоса, что академики консервативны, не пропускают новые идеи. А потом придуманная нашими Кулибиными техника оказывается за границей. Кстати, по заявлению авторов ТОР, он не имеет аналогов в мире. И если это действительно так, то нам, казалось бы, надо гордиться, что идея не утекла, а внедрена на родине, что помогает людям сохранить здоровье. И что же? Консерваторы-академики на этой нашей гордости ставят крест?

Скорее всего последнее слово по поводу прибора ТОР еще далеко не сказано. Сейчас вопрос в другом: почему вообще вся эта ситуация всплыла, только когда прибор прошел все стадии разработки, на него потрачены деньги и он выпускается серийно? Неужели нельзя разобраться на старте проекта, усадив за "круглый стол" разработчиков и маститых ученых? Чтобы они обсудили все спорные детали, сгладили острые углы? Ведь речь идет о такой чувствительной сфере, как медицина. •

Прямая речь

О принципе действия прибора ТОР и ситуации, которая сейчас сложилась вокруг него, корреспондент "РГ" беседует с заместителем генерального директора, руководителем научного центра концерна "Гранит" Игорем Туркановым.

Игорь Федорович, вы наверняка знаете, что прибор ТОР вызвал немало жестких критических отзывов. Как вы к ним относитесь?

Игорь Турканов: Если они конструктивные, то нормально. Все принципиально новое должно встречаться обществом настороженно. Новое постепенно пробивает себе дорогу, оно должно доказать свое право на массовое применение. Но совсем другое дело, когда критика выглядит, мягко говоря, странно. Ведь что произошло с нашим прибором? Когда на форуме в Крыму было сказано об этой разработке, уже через день в СМИ группой ученых из РАН она была раскритикована. Еще через пару дней появились новые высказывания академиков, которые фактически обвинили нас в лженауке. Причем к нам никто не обратился, не запросил документацию о приборе, чтобы хотя бы ознакомиться с сутью дела. Никто не вышел на наших специалистов, которые могли бы дать пояснения.

Согласитесь, такая стремительная реакция академиков выглядит довольно странно. Кстати, между РАН и концерном "Гранит" подписано соглашение о сотрудничестве по другим технологическим решениям. Хотя бы поэтому можно было поинтересоваться, что за прибор для борьбы с пандемией сделан партнерами. Тем более тема сегодня суперактуальна.

Мне кажется, в такой критической ситуации, если есть хотя бы одна тысячная возможности победить коронавирус, почему бы ей не поинтересоваться. Честно говоря, меня такая быстрая отрицательная реакция уважаемых людей очень удивила. Неужели академики абсолютно уверены в безошибочности своего мнения? А если вдруг завтра выяснится, что прибор эффективен? Что они тормозили его внедрение? А ведь это жизни людей.

Кто участвовал в создании прибора помимо специалистов концерна?

Игорь Турканов: Это большая команда, в которой принимает участие более 140 инженеров и ученых, в том числе из Бауманского университета, Нижегородского университета им. Лобачевского. Может, удивитесь, но в нашей команде есть ученый и из академического института. Это профессор Николай Бункин из Института общей физики им. Прохорова.

РАН. Собственно его научная работа и послужила инструментом подтверждения действенности тор-технологии. Ученый открыл новое явление, доказав, что в жидкостях, содержащих ионы, существуют так называемые бабстоны. Научным миром бабстоны признаны. Причем они образуются и в крови, и в лимфе человека. И здесь важно подчеркнуть, что, соединяясь в группы - кластеры, бабстоны способны удерживать слабое электромагнитное поле. Об этом мы опубликовали статьи в престижном журнале Polymers, который входит в первый, самый высокий квартиль международной базы Scopus.

Каков механизм действия этого бабстонного кластера?

Игорь Турканов: Широкому кругу читателей это очень сложно объяснить. Попробую сказать о самом главном. Наши оппоненты говорят, чтобы разрушить, убить коронавирус, нужна большая энергия. И такой нет у слабого электромагнитного излучения. Мы с этим абсолютно согласны. Но все дело в том, что мы вовсе не убиваем вирус. Более того, даже не пытаемся. Принцип действия ТОРа совсем другой. Как я уже сказал, бабстоны удерживают электромагнитное поле. Так вот, подобрав определенную волну этого излучения, можно замедлить скорость размножения вируса и в конечном итоге остановить его распространение. Этот эффект воздействия на патоген мы назвали "зашумлением".

Клинические испытания, на основании которых прибор получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора, проводились в СамГМУ Минздрава России. А где-то еще он проверялся? Какие результаты?

Игорь Турканов: Мы получили положительные отзывы из самых разных организаций, в том числе из Владивостокской клинической больницы № 4, Клинического госпиталя "Лапино" группы компаний "Мать и дитя", которым руководит известный врач, кстати, академик РАН - Марк Аркадьевич Курцер. Метод тор-терапии успешно применялся более чем в 30 точках апробации, включая "красные зоны".