Объявление о конкурсе работ, представляемых на соискание премий Правительства Российской Федерации 2022 года в области образования

В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации в области образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2013 г. N 744, с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. N 570, от 30 декабря 2015 г. N 1505, от 11 октября 2018 г. N 1214 и от 24 октября 2020 г. N 1729, Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области образования объявляет конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2022 года в области образования.

Представление работ производится в соответствии с указанным Положением и Перечнем, образцами и требованиями, предъявляемыми к оформлению прилагаемых к работе на соискание премий Правительства Российской Федерации в области образования документов. Перечень публикуется на сайтах "Российская газета", Минпросвещения России и на сайте Минобрнауки России.

Работы, оформленные в соответствии с изложенными в Перечне требованиями, принимаются в рабочие дни лично от авторов или их доверенных лиц в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по адресу: 125009, г. Москва, Брюсов переулок, д. 21, каб. 134, а также размещаются авторами на сайте "правпремии.рф" с даты публикации настоящего объявления в "Российской газете" до 10 февраля 2022 года.

В здании действует пропускная система. В связи с этим прием работ осуществляется строго по предварительной записи по телефону (за два дня).

Контакты для справок:

Синявская Анастасия Сергеевна, 8 (495) 547-12-59 (доб. 3815),

Терехина Алина Алексеевна, 8 (495) 547-12-59 (доб. 3823).

Электронная почта: pravpremii@minobrnauki.gov.ru.

Работы, оформленные с нарушением указанных требований, не принимаются. Представленные материалы на конкурс авторам не возвращаются.