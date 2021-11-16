Котенок с четырьмя ушами стал звездой соцсетей в Турции

Котенок с четырьмя ушами породы русская голубая, родившийся в Анкаре, стал звездой в турецких соцсетях.

Сейчас котенку по кличке Мидас четыре месяца. Сдвоенные уши у него появились из-за генетической мутации, при этом слышит он только основной парой ушей.

Мать Мидаса - уличная кошка. Но если остальные его шесть братьев и сестер, не обладающие мутациями, остались жить на улице, то Мидаса благодаря необычной внешности приютили в доме, где он прекрасно ладит с двумя лабрадорами. У котенка есть своя страница в Instagram с более чем 46 тыс. подписчиков.