Какой русский равнодушен к березам? Но не только сердца соотечественников тают при виде этих стройных деревьев с необычным светлым цветом коры. Ширакаба - под таким названием известна белая береза, растущая на севере Японии.

Новая модель Grand Seiko Heritage Collection SLGH005 (или Grand Seiko Hi-Beat 36000 80 Hours Caliber 9SA5) создавалась с ощущением от созерцания березовых лесов, а получила приз GPHG 2021 как "лучшие мужские часы".

Ее образ смягчает настроение даже непреклонных японских самураев. Не остался равнодушным к березовому лесу и серьезный часовой бренд Grand Seiko: красота природы нашла отражение в текстурированном циферблате его новой модели SLGH005 коллекции Heritage.

Новое творение Grand Seiko, оснащенное революционным высокочастотным механизмом (36 000 пк/час), связывает природу и время. Его циферблат вдохновлен красотой берез, которые растут не только в России. Они в изобилии окружают, например, часовую студию Shizukuishi, где вручную создаются эти часы - впрочем, как и все другие механические часы бренда.

Благодаря эффектной текстуре, филигранным деталям и отделке, а также новому эффективному и технологичному калибру модель можно считать окном не только в мир японской природы, но и в мир часового мастерства.

В любое время года высокие стройные стволы и белая кора деревьев создают загадочное мерцание. Присмотревшись к циферблату, мы вспоминаем о прогулках по березовым рощам и чувствуем себя ближе к природе, а возможно, и к истинной природе времени.

Фактура березовой коры и графическая стилизация березовойрощи воплощена в текстурированном циферблате.

Общий внешний вид модели известен как дизайн "9-й серии": этот фирменный стиль Grand Seiko был задан еще в 1967 году благодаря знаковой модели 44GS и останется важным признаком коллекции Grand Seiko Heritage в ближайшем будущем. Однако новый дизайн сочетает наследие с современными веяниями и ощущением новой эпохи.

Корпус и браслет из стали, диаметр корпуса 40 мм, толщина 11,7 мм. Красоту механизма можно увидеть через сапфировое окно задней крышки.

Солидные стрелки и крупные объемные часовые индексы обеспечивают прекрасную читаемость, зеркальная полировка Zaratsu сочетается с сатинированными поверхностями. Корпус отличается широкими ушками и низким центром тяжести, который обеспечивает удобное и плотное прилегание к запястью. Часы оснащены революционным калибром 9SA5, впервые представленным в 2020 году. Он обеспечивает запас хода 80 часов благодаря повышенной энергоэффективности. Модель уже поступила в продажу в бутики Grand Seiko.