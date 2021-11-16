Лавров назвал лицемерием заявления США о рисках в космосе

Заявления США о том, что российская сторона создает риски в космическом пространстве, - лицемерие, не подкрепленное фактами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Заявлять, что Российская Федерация создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, это, по меньшей мере, - лицемерие... Фактов никаких нет", - подчеркнул министр.

Также Лавров напомнил, что Вашингтон призывает Москву разработать универсальные нормы для освоения космического пространства, но при этом США игнорируют уже который год инициативу России и Китая о подготовке договора о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве.

"При этом сами США эту гонку вооружений развивают самым активным образом. В 2020 году они создали космическое командование, приняли стратегию по космосу, одна из главных целей этой стратегии сформулирована как создание комплексного военного преимущества в космическом пространстве", - отметил он.

Также Лавров добавил, что для реализации такой стратегии "Пентагон без всякого оповещения кого бы то ни было испытывает на орбите ударно-боевые средства, включая вывод на орбиту средства противоракетной обороны".

Вместо взаимных обвинений министр предложил начать переговоры.

"Мы бы предпочли, чтобы США вместо голословных обвинений все-таки конкретно сели за стол переговоров и обсудили свои озабоченности в связи с тем договором, который Россия и Китай предлагают для предотвращения этой гонки вооружений, и который США не могут принять, - сказал Лавров. - Нам бы было очень интересно послушать не отговорки, а конкретную аргументированную позицию. Мы к этому готовы".