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16.11.2021 15:03
Рубрика: Власть

Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции 16 ноября, что Польша в ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе нарушает нормы международного гуманитарного права.

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
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"Абсолютно неприемлемое поведение польской стороны. Я думаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону государства Белоруссия - это все отражает стремление скрыть свои действия. И не понимать того, что они нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права и других договоренностей мирового сообщества, они не могут. Конечно, они это все понимают", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что он очень надеется, что "здравый смысл на той стороны границы, на польской стороне границы, возобладает". Пока же, по его словам, "Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные обнаженные двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение".

При этом Москва, подчеркнул он, делает все возможное для урегулирования кризиса.

"Мы делаем все, чтобы помочь этот кризис урегулировать, к президенту Путину обращались представители ряда стран Евросоюза, включая Германию, Францию. К нам адресуются просьбы оказать содействие, и мы такое содействие готовы оказать", рассказал он.

Кроме того, министр назвал "ложью" заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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"При всем уважении к президентам суверенных государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу - "за всем стоит Москва, везде видна рука Москвы". Ни единого факта не приводится", подчеркнул он.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва добивается решения ситуации с журналистами телеканала RT France, корреспондентом Давидом Калифу и оператором Жорди Демори, которые были задержаны полицией Подляского воеводства за нахождение в приграничной зоне, где введено чрезвычайное положение.

"Журналисты CNN, BBС, других западных изданий и ТВ - они работают на белорусской стороне и высказывают серьезное непонимание того, что на польскую сторону их просто не пускают. Ваших коллег из RT France, как вы знаете, задержали, выписали штрафы. Мы добиваемся немедленного прекращения этого произвола".

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