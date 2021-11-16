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16.11.2021 08:00
Рубрика: Общество

Ликвидация Байкальского ЦБК - риски для озера сокращены

Текст: Алексей Дуэль
При ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) очищены почти 90 тысяч кубометров надшламовых вод, содержавших опасные для озера вещества, и предотвращено их попадание в Байкал. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании межведомственной рабочей группы по ликвидации БЦБК.

"Успешно понижены и очищены надшламовые воды в картах-накопителях, что исключило риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера Байкал отходами, образовавшимися в процессе деятельности БЦБК", - сказала Виктория Абрамченко.

При этом объем очищенной воды составил почти 90 тысяч кубометров, из которой извлекли почти 400 кубометров концентрата, содержащего опасные и отравляющие вещества, уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. За качеством очистки надшламовых вод беспрестанно наблюдали специалисты Росприроднадзора.

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На БЦБК ученые Российской академии наук (РАН) отработали два метода надежной и безопасной очистки вод, загрязненных отходами деятельности предприятия, рассказал председатель научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков. Для щелокосодержащих вод решено использовать фильтры и метод обратного осмоса, а для содержимого карт шламонакопителей - технологию двуступенчатой обработки без выемки содержимого специальными препаратами, чтобы в итоге получить инертный материал, стабилизированный минеральными вяжущими добавками.

Помимо устранения экологического бедствия на территории БЦБК, намечены планы развития города Байкальска. По словам вице-премьера, он станет первым экогородом, в котором проведут реновацию с учетом всех экологических стандартов, запустят проекты благоустройства и улучшения городской среды. Мастер-план развития Байкальска глава региона представит Виктории Абрамченко на совещании в декабре.

Общество Экология Правительство Вице-премьеры Экология Байкала

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