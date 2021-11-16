Наряду с интересом к духу первооткрывателей, к истории покорения далеких земель и воздушных пространств компания Longines никогда не теряет стремления к элегантному стилю.

Вот почему в этом году сразу две коллекции марки пополнились моделями, разработанными специально для женщин - Master Collection и Evidenza. В первой из них появился женский вариант механизма с индикацией фаз Луны, во второй стиль ар-деко был интерпретирован в новых цветах.

The Longines Master Collection

Подарить женщине Луну? Теперь - легко: отличительной особенностью новых женских моделей 2021 года стал именно указатель фаз Луны, впервые появившийся два года назад в мужской версии Master Collection.

Уместить лунный календарь в корпус диаметром 34 мм было непростой задачей, но в итоге часовым мастерам удалось достичь любимого женщинами сочетания функциональности и элегантности. Индикатор фаз Луны помещен в окошко, по окружности которого расположена шкала даты со стрелкой.

Помимо этого, в коллекции предлагается большой выбор ремешков (красного, синего, серо-коричневого цветов, а также стальной браслет) и циферблатов. На наш взгляд, самый эффектный из них - темно-синий, соответствующий ночному небу с Луной, с бриллиантовыми метками, похожими на звезды.

Самой эффектной среди моделей The Longines Master Collection можно назвать эту, с темно-синим циферблатом, на котором ярче смотрятся бриллианты.

Калибр L899.5 с автоподзаводом снабжен пружиной баланса из кремния - магнитостойкого материала, обладающего легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии и невосприимчивостью к тепловому расширению.

Выполнена сложная задача - поместить механизм с индикацией фаз Луны в корпус диаметром 34 мм.

Лаконичность и строгий стиль Master Collection подойдет тем, кому всегда нужно быть "на высоте". Такие модели украсят запястье волевой женщины с сильным характером.

Longines Evidenza

Эта коллекция с плавными линиями корпуса, для которого была переосмыслена форма "бочка" (tonneau), возникла под влиянием стиля 1920-х годов, позднее получившем название ар-деко. В свое время с выпуском этой коллекции Longines впервые осмелился на производство часов необычных форм, что позже принесло бренду многочисленные награды.

Longines Evidenza, стиль ар-деко и корпус "бочка", трендовые цвета, яркие ремешки и элегантные браслеты.

В этом году компания представила женскую версию с автоподзаводом, ярким сине-зеленым или элегантным серебристым циферблатом, на кожаном ремешке в цвет или на удобном браслете из стали. По мысли дизайнеров, сине-зеленый циферблат напоминает о брызгах морской воды, а серебристый - о мерцании водной глади. Однако мы бы сказали, что один из этих цветов очень трендовый, а другой - универсальный.

Longines Evidenza.

Отличительной чертой версии 2021 года стало и оформление циферблата: в его центре - матовый участок, повторяющий форму корпуса, а края украшены "солнечным" сатинированием. Эта разница словно создает дополнительное измерение, подчеркнутое обрамлением, которое создают вытянутые римские цифры. Заводная головка украшена цветным кольцом из алюминия, что создает необычный акцент на корпусе.

Longines Evidenza.

Модели Longines Evidenza продаются в комплекте с синим или сине-зеленым кожаным ремешком и дополнительным стальным браслетом. Такие часы подойдут активной женщине, увлекающейся искусством и дизайном и проживающей каждый день в полную силу, - так, как это делали женщины в "ревущие двадцатые". Коллекция Longines Evidenza всегда остается актуальной, и ее новое прочтение соответствует ритму нового десятилетия и стилю новых героинь - элегантных, целеустремленных и увлеченных своим делом.