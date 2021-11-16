Макдональдс могут оштрафовать в Бразилии за "мультигендерные" туалеты

Власти бразильского города Бауру в штате Сан-Паулу потребовали объяснений от всемирно известной сети фастфуда в связи с открытием в одном из их ресторанов "мультигендерных" туалетов в нарушение муниципальных санитарных норм. У Макдональдса есть 15 дней, по истечении которых заведение может быть оштрафовано и закрыто.

В бразильском сегменте социальных сетей в конце прошлой недели получил широкое распространение видеоролик, снятый в одном из ресторанов Макдональдс в городе Бауру. Вместо привычных мужских и женских туалетов здесь появились индивидуальные кабинки с "мультигендерным" обозначением на двери.

"Я не допущу этого в моем городе. Не хочу использовать туалет совместно с мужчинами. Я этого не приемлю", - возмущается женщина на видео.

В местном представительстве Макдональдса сообщили, что заведение действовало в соответствии с обязательствами компании "способствовать созданию инклюзивной и уважительной атмосферы в своих ресторанах". Однако это стремление идет вразрез с муниципальным законодательством, в котором ясно говорится, что "туалеты должны быть раздельными для каждого пола и обозначенными соответствующим образом".

Реакция муниципальных властей не заставила себя ждать. Уже на следующий день после публикации ролика в ресторане появились сотрудники санитарного надзора, которые запротоколировали нарушение действующих норм. Согласно местному законодательству, у Макдональдса есть 15 дней, чтобы представить свои объяснения. Если в указанные сроки их не последует, или аргументы не будут признаны правомерными, ресторан может быть оштрафован и закрыт. Сумма возможного штрафа не сообщается.

Стоит отметить, что развитие событий по плохому сценарию вполне вероятно, ведь город в настоящее время возглавляет Суэллен Росинь, сторонница президента Болсонаро, который открыто выступает в защиту консервативных ценностей.