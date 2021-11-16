Марина Абрамович: Перформанс - это не театр, боль и кровь здесь реальны

Новости

Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Испании 20:17
МЧС Крыма предупредило об усилении ветра до ураганного 20:14
В Москве завершился международный фестиваль, посвященный 700-летию Данте 20:04
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет 19:49
МВД просит продлить арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой 19:42
МИД РФ возложил ответственность на НАТО за происходящее на границе Беларуси 18:50
В Крыму сильный ветер обесточил города и повалил деревья 18:48
Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча" 18:48
Суд арестовал водителя BMW, которого задерживали со стрельбой в Москве 18:35
Суд оштрафовал Google еще на 3 миллиона рублей 18:10
Фестиваль "Дипломатия Дружбы" объединил почти 15 тысяч школьников из России и Китая 17:59
В Петербурге подведут итоги председательства РФ в Арктическом совете 17:59
В "Газпроме" заявили, что высокие цены на газ негативно влияют на спрос 17:59
Матвиенко предложила работать на опережение по природоподобным технологиям 17:57
Умер актер из "Крокодила Данди" Дэвид Галпилил 17:50
Прокурор попросил 4 года колонии для бывшего схиигумена Сергия 17:18
Медики назвали симптомы "омикрон"-штамма коронавируса 17:14
В Москве стартовал чемпионат "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia 16:54
Более 3 тысяч заявок подано на участие в премии "Знание" 16:40
Ростех запатентовал умный прицел 16:40
Путин обсудил с президентом ЦАР борьбу с коронавирусом 16:36
Рябков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Байдена 16:26
"Красное уведомление" стало самым просматриваемым фильмом Netflix 16:25
В Москве введен режим повышенной готовности из-за циклона "Бенедикт" 16:19
Рябков: Россия обязательно ответит на высылку своих дипломатов из США 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 19:08
Рубрика: Культура

Марина Абрамович: Перформанс - это не театр, боль и кровь здесь реальны

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8622)
"Бабушка перформанса" Марина Абрамович встретилась с российской публикой и рассказала все, что нужно знать об одном из самых неуловимых и непонятных жанров искусства ХХ века. Беседа прошла онлайн в рамках цикла лекций Высшей школы "Среда обучения" "Встречи вне границ". "Российская газета" приводит главные тезисы из выступления всемирно известной акционистки.
Марина Абрамович (первая слева) - не только основоположница перформанса, но и создательница Института этого жанра. Фото: Сергей Михеев Марина Абрамович (первая слева) - не только основоположница перформанса, но и создательница Института этого жанра. Фото: Сергей Михеев
Марина Абрамович (первая слева) - не только основоположница перформанса, но и создательница Института этого жанра. Фото: Сергей Михеев

О начале пути

Я родилась и выросла в то время, когда перформанс вызывал только усмешку. За мои устремления меня думали отправить в психиатрическую больницу. Но когда я приехала в Нью-Йорк, мои перформансы все для меня изменили. Один из них - я сидела на кресле и ничего не делала. Но это было непросто - три месяца по восемь часов каждый день. До сих пор никто не повторил это, попробуйте. Тут очень важно иметь силу воли и видение, чего вы хотите добиться. Моей целью было создавать новые произведения искусства, которые будут преображать людей.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Две картины Бэнкси продадут за криптовалюту

Что такое перформанс?

Не всем понятен ответ на этот вопрос, часто даже художники путают его со стендапом, с танцем, с кино. Но перформанс - это построение художником конструкции в конкретном пространстве и времени и в диалоге с аудиторией. Аудитория - важнейшее условие жанра, ведь перформанс - о движении, о энергии, больше в нем ничего нет. Это нематериальная форма искусства, ее нельзя повесить на стенку. Все, что у вас есть - эмоциональная реакция и память, которая остается после этого опыта.

Как перформанс меняет ум

Один из главных мастеров перформанса в мире - тайванец Тейчин Сье. За свою жизнь он создал всего несколько перформансов, каждый из которых длился год. Я и близко не подошла к тому, что он сделал в искусстве. Например, он целый год жил на улице и не заходил ни в какие помещения, целый год жил в клетке, которую поставил у себя в студии… Но после того, как он завершил свои пять работ, он вдруг поставил на этом точку. Я спросила его, что произошло? Он сказал: "Сейчас я начал заниматься жизнью". И когда я услышала эти слова, то поняла - он прошел истинную трансформацию. Ведь перформанс сводится к изменению состояния ума, к пониманию жизни - откуда мы родом, о чем эта жизнь, куда мы движемся? Он для себя все это понял и своим примером доказал мне, что этот переход в сознании возможен.

Искусство как вопрос жизни и смерти

Для меня перформанс большой длительности - это ключ к преображению. Психологическому, физическому, интеллектуальному. Перформанс становится жизнью, и человек, который его совершает, понимает - жить нужно только здесь и сейчас. И это "здесь и сейчас" возможно и в тюрьме, и в санатории, и в монастыре. Для меня еще важно, что в перформансе все по-настоящему - энергия аудитории реальна, боль реальна, ножи и кровь тоже реальны. Это не театр. Вообще искусство - это вопрос жизни и смерти. И перформанс - тоже вопрос жизни и смерти в их разных аспектах.

О выходе за границы

Очень важные темы для перформанса - смерть, духовность, мимолетность, границы тела. Для меня лично было очень важно, как можно дальше выходить за телесные границы, и в самом начале я очень много работала именно с телом. Например, проект 1995 года In Between исследовал возможности одного моего глаза - я взяла его как некий ландшафт. Что если зрачок - это озеро, а игла, которая не касается роговицы, но постоянно в опасной близости движется над ней, будет отбрасывать на него тень? Потом меня заинтересовал человеческий ум - это совсем другая территория, с телом работать гораздо проще, чем с сознанием. Ученые говорят, что мы используем только 20 процентов от своего разума, и я отправилась в это путешествие по неизведанному.

Фото: Предоставлено Галереей 30/7
В Москве появилось новое арт-пространство - Галерея 30/7

О новой толерантности

В 60-70-е годы, когда перформанс только зарождался, наши нынешние отношения к этике и морали были бы просто невозможны. Сейчас общество настолько подозревает все и всех, что даже рассказать невинный анекдот уже нельзя - пресса вас распнет. Мне кажется, что такие радикально корректные и толерантные ограничения что-то забирают у искусства, а оно должно быть свободным и обеспечивать людям свободный взгляд на мир.

Важнейшее условие жанра - аудитория, ведь перформанс - это энергия 

Справка "РГ"

Марина Абрамович родилась в Белграде в 1946 году. Является основоположницей современного перформанса, ее называют специалисткой по выносливости. Среди ее наиболее известных работ "Балканское барокко", посвященная памяти погибших в Югославии (в течение нескольких дней по шесть часов в сутки она мыла окровавленные кости на глазах у публики), "В присутствии художника" (на протяжении нескольких месяцев посетители, сидя напротив, смотрели в глаза Марине) и "Ритм ноль" - на столе были выложены 72 предмета, которые публика могла использовать по отношению к Марине Абрамович как захочется, среди них были как нейтральные, так и очень опасные - заряженный пистолет, нож. Сама девушка не оказывала никакого сопротивления. Поняв безнаказанность, публика показала всю свою дикость - Абрамович порезали и чуть не застрелили, потом она скажет, что после этой акции обнаружила первую седину у себя в волосах.

В прошлом году на русский язык была переведена автобиография Марины Абрамович "Пройти сквозь стены", а в 2023 году ее персональную выставку примет у себя британская Королевская академия художеств - она станет первой художницей, чьи работы полностью займут все пространство знаменитой галереи.

Культура Арт Актуальное искусство

Главное сегодня

МИД: Постпредство РФ при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу
Центр Гамалеи начал адаптировать "Спутник V" под штамм омикрон
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет
Президент подписал закон о едином налоговом платеже для бизнеса
Умер создатель фильмов "Бег", "Легенда о Тиле", "Тегеран-43" Владимир Наумов
Худрук БДТ им. Товстоногова - о настоящем и будущем актеров и зрителей в изменчивом мире
По "Пушкинской карте" можно будет купить билет в кино