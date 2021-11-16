Марина Абрамович: Перформанс - это не театр, боль и кровь здесь реальны

"Бабушка перформанса" Марина Абрамович встретилась с российской публикой и рассказала все, что нужно знать об одном из самых неуловимых и непонятных жанров искусства ХХ века. Беседа прошла онлайн в рамках цикла лекций Высшей школы "Среда обучения" "Встречи вне границ". "Российская газета" приводит главные тезисы из выступления всемирно известной акционистки.

О начале пути

Я родилась и выросла в то время, когда перформанс вызывал только усмешку. За мои устремления меня думали отправить в психиатрическую больницу. Но когда я приехала в Нью-Йорк, мои перформансы все для меня изменили. Один из них - я сидела на кресле и ничего не делала. Но это было непросто - три месяца по восемь часов каждый день. До сих пор никто не повторил это, попробуйте. Тут очень важно иметь силу воли и видение, чего вы хотите добиться. Моей целью было создавать новые произведения искусства, которые будут преображать людей.

Что такое перформанс?

Не всем понятен ответ на этот вопрос, часто даже художники путают его со стендапом, с танцем, с кино. Но перформанс - это построение художником конструкции в конкретном пространстве и времени и в диалоге с аудиторией. Аудитория - важнейшее условие жанра, ведь перформанс - о движении, о энергии, больше в нем ничего нет. Это нематериальная форма искусства, ее нельзя повесить на стенку. Все, что у вас есть - эмоциональная реакция и память, которая остается после этого опыта.

Как перформанс меняет ум

Один из главных мастеров перформанса в мире - тайванец Тейчин Сье. За свою жизнь он создал всего несколько перформансов, каждый из которых длился год. Я и близко не подошла к тому, что он сделал в искусстве. Например, он целый год жил на улице и не заходил ни в какие помещения, целый год жил в клетке, которую поставил у себя в студии… Но после того, как он завершил свои пять работ, он вдруг поставил на этом точку. Я спросила его, что произошло? Он сказал: "Сейчас я начал заниматься жизнью". И когда я услышала эти слова, то поняла - он прошел истинную трансформацию. Ведь перформанс сводится к изменению состояния ума, к пониманию жизни - откуда мы родом, о чем эта жизнь, куда мы движемся? Он для себя все это понял и своим примером доказал мне, что этот переход в сознании возможен.

Искусство как вопрос жизни и смерти

Для меня перформанс большой длительности - это ключ к преображению. Психологическому, физическому, интеллектуальному. Перформанс становится жизнью, и человек, который его совершает, понимает - жить нужно только здесь и сейчас. И это "здесь и сейчас" возможно и в тюрьме, и в санатории, и в монастыре. Для меня еще важно, что в перформансе все по-настоящему - энергия аудитории реальна, боль реальна, ножи и кровь тоже реальны. Это не театр. Вообще искусство - это вопрос жизни и смерти. И перформанс - тоже вопрос жизни и смерти в их разных аспектах.

О выходе за границы

Очень важные темы для перформанса - смерть, духовность, мимолетность, границы тела. Для меня лично было очень важно, как можно дальше выходить за телесные границы, и в самом начале я очень много работала именно с телом. Например, проект 1995 года In Between исследовал возможности одного моего глаза - я взяла его как некий ландшафт. Что если зрачок - это озеро, а игла, которая не касается роговицы, но постоянно в опасной близости движется над ней, будет отбрасывать на него тень? Потом меня заинтересовал человеческий ум - это совсем другая территория, с телом работать гораздо проще, чем с сознанием. Ученые говорят, что мы используем только 20 процентов от своего разума, и я отправилась в это путешествие по неизведанному.

О новой толерантности

В 60-70-е годы, когда перформанс только зарождался, наши нынешние отношения к этике и морали были бы просто невозможны. Сейчас общество настолько подозревает все и всех, что даже рассказать невинный анекдот уже нельзя - пресса вас распнет. Мне кажется, что такие радикально корректные и толерантные ограничения что-то забирают у искусства, а оно должно быть свободным и обеспечивать людям свободный взгляд на мир.

Важнейшее условие жанра - аудитория, ведь перформанс - это энергия

Справка "РГ"

Марина Абрамович родилась в Белграде в 1946 году. Является основоположницей современного перформанса, ее называют специалисткой по выносливости. Среди ее наиболее известных работ "Балканское барокко", посвященная памяти погибших в Югославии (в течение нескольких дней по шесть часов в сутки она мыла окровавленные кости на глазах у публики), "В присутствии художника" (на протяжении нескольких месяцев посетители, сидя напротив, смотрели в глаза Марине) и "Ритм ноль" - на столе были выложены 72 предмета, которые публика могла использовать по отношению к Марине Абрамович как захочется, среди них были как нейтральные, так и очень опасные - заряженный пистолет, нож. Сама девушка не оказывала никакого сопротивления. Поняв безнаказанность, публика показала всю свою дикость - Абрамович порезали и чуть не застрелили, потом она скажет, что после этой акции обнаружила первую седину у себя в волосах.

В прошлом году на русский язык была переведена автобиография Марины Абрамович "Пройти сквозь стены", а в 2023 году ее персональную выставку примет у себя британская Королевская академия художеств - она станет первой художницей, чьи работы полностью займут все пространство знаменитой галереи.