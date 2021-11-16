Perrelet, швейцарский часовой дом, созданный в 1777 году и возрожденный в 1993-м, славится одной особенностью: его механизмы всегда узнаваемы благодаря запатентованным технологиям двойного ротора и турбины с вращающимися лопастями на циферблате. Мы говорим "Perrelet" - подразумеваем "турбины".

В моделях Turbine Pilot цвет шкал и 15-минутного отрезка соответствуют цвету полос на нижнем циферблате, под турбиной.

Марка предлагает новые модели в коллекции Turbine Pilot, вдохновленной миром авиации, а также в коллекции "повседневной роскоши" LAB Peripheral с периферийным ротором.

Линия Turbine Pilot впервые появилась в 2014 году. Часовщики Perrelet создали коллекцию в смелом и ярком стиле - с дизайном циферблата в виде турбины самолета с 12 вращающимися лопастями.

Эти особенности сохраняются и в четырех последних моделях Turbine Pilot. Три из них выполнены в ярких цветах - синем, красном и желтом. Четвертая версия отличается камуфляжной расцветкой в зеленых, коричневых и бежевых тонах.

Новые модели помещены в корпус из стали с черным PVD-покрытием и сложным трехмерным циферблатом с турбиной, лопасти которой гипнотически вращаются при малейшем движении запястья. Это вращение очень хорошо заметно, учитывая внушительные размеры корпуса - 48 мм.

У трех новых моделей Turbine Pilot интегрированный ремешок с выделкой под аллигатора, у четвертой, более спортивной, - каучуковый с камуфляжным рисунком.

Как только 12 лопастей турбины приводятся в движение, создается ощущение ярких вспышек цвета от нижнего циферблата. При завершении вращения он становится видимым, и взгляду открываются синие, красные, желтые или бежевые полосы под турбиной.

Все модели Turbine Pilot, помимо лопастей турбины, оснащены логарифмической авиационной линейкой - важным вспомогательным инструментом для пилотов до и во время полета.

Для обеспечения оптимальной читаемости при любых условиях освещения индексы и цифры (они нанесены на диск из сапфирового стекла над турбиной) светятся в темноте, как и стрелки. Периферийные шкалы, 15-минутный отрезок на минутном диске и конец одной или нескольких стрелок соответствуют цвету полос нижнего циферблата.

В коллекции Turbine Pilot мастерски используются цвета: желтый, синий, красный и бежевый (последний соответствует камуфляжному дизайну).

Вращающийся в обоих направлениях безель управляется заводной головкой в положении "3 часа", а время устанавливается с помощью встроенной заводной головки в положении "9 часов".

Perrelet LAB Peripheral, линия Turbine LAB, модель 3 Hands & Date A1102/1: классический трехстрелочник с датой отличается особой архитектурой циферблата - на его периферию вынесен декорированный ротор. Корпус из стали диаметром 42 мм, PVD- покрытие, автоматический мануфактурный механизм.

Все модели Turbine Pilot оснащены автоматическим калибром P-331-MH собственного производства Perrelet. Он сертифицирован COSC и обеспечивает запас хода 42 часа. Задняя крышка из сапфирового стекла позволяет рассмотреть отделку механизма и ажурный ротор с родиевым покрытием, украшенный логотипом дома.