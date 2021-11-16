Мясников назвал продукты, которые могут спровоцировать образование тромбов

Продукты, содержащие витамин К, не оказывают влияния на кровь, однако есть факторы свертываемости, которые регулируются этим элементом. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, при приеме кроверазжижающих препаратов стоит воздержаться от излишнего употребления зелени.

"То есть если мы даем человеку кроверазжижающие лекарства, а он при этом ест зеленую фасоль, закусывает ее брокколи и ест шпинат, то все эти продукты могут просто нейтрализовать действие препаратов", - предупредил специалист.

Мясников уточнил, что сам по себе витамин К не вызывает тромбоз, но может нейтрализовать действие лекарств. "Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даем лекарства - например, варфарин, но если нейтрализовать варфарин, то будет тромбоз", - заключил врач.